W Kijowie, obwodzie kijowskim i Dnieprze wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu

W niedzielę, 8 listopada, w Kijowie, obwodzie kijowskim i Dnieprze wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej. Obecnie nie obowiązują zwykłe harmonogramy godzinowych ograniczeń.

Według informacji przekazanych przez przedstawicieli branży energetycznej ograniczenia wprowadzono na polecenie „Ukrenergo”.

W DTEK wyjaśniono, że podczas awaryjnych odcięć harmonogramy godzinowych ograniczeń nie obowiązują. Dlatego odbiorcy nie powinni kierować się wcześniej opublikowanym harmonogramem.

Przedstawiciele sektora energetycznego obiecali informować o zmianach sytuacji za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacyjnych firmy.

Mieszkańców Kijowa, obwodu kijowskiego i Dniepru wzywa się do śledzenia komunikatów energetyków, aby na bieżąco otrzymywać aktualne informacje o ograniczeniach.

Rosyjskie wojska nadal przeprowadzają ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. W wyniku tych ataków w systemie energetycznym pojawia się konieczność wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w dostawach energii elektrycznej.

Informuje o tym DTEK.

W wyniku kolejnego zmasowanego ataku Rosji na infrastrukturę energetyczną ponad 600 tysięcy odbiorców w obwodzie dniepropetrowskim pozostało bez prądu. Szpitale i obiekty infrastruktury krytycznej przechodzą na zasilanie rezerwowe z generatorów.

W nocy z 7 na 8 listopada rosyjski dron zaatakował obiekt infrastruktury krytycznej w obwodzie charkowskim. W wyniku uderzenia około 250 tysięcy odbiorców pozostało bez dostaw energii elektrycznej.

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