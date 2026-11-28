28 listopada w Kijowie odnotowano trafienie w obiekt infrastruktury krytycznej. Obecnie specjaliści ustalają charakter i zakres zniszczeń.

W wyniku uderzenia w niektórych dzielnicach stolicy mogą wystąpić przerwy w dostawach energii elektrycznej i wody. Odpowiednie służby pracują nad oceną skutków uderzenia.

Przed atakiem w Kijowie ogłoszono alarm powietrzny z powodu zagrożenia ze strony rosyjskich dronów.

Źródło: burmistrz Kijowa Witalij Kliczko.

Wcześniej w dzielnicy Hołosiejów w Kijowie ugaszono pożary po ataku Rosji.

W dzielnicy Hołosiejów w stolicy w ciągu dnia 24 listopada wybuchł pożar w magazynach po upadku rosyjskiego drona.

24 listopada w wyniku wrogich uderzeń odnotowano uszkodzenia obiektów energetycznych w rejonach Wyshhorodzkim i Biało-Cerkiewskim.

Podczas porannego ataku 23 listopada odłamki rosyjskich dronów odnotowano w dzielnicach Podolskiej i Swiatoszyńskiej stolicy. W szczególności w dzielnicy Podolskiej spadły one na teren budynku niemieszkalnego.

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