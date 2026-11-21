Rankiem 21 listopada w Kijowie w wyniku rosyjskiego ataku rannych zostało dwoje ludzi, a w pięciu dzielnicach stolicy wystąpiły przerwy w dostawach wody. Jedna z rannych osób przebywa w szpitalu.

„W stolicy są dwie ofiary. Jedna z rannych osób została hospitalizowana przez lekarzy” – zaznaczył Kliczko.

Jak poinformował, w dzielnicy Podilskiej w wyniku upadku odłamków zapalił się prywatny dom mieszkalny. W dzielnicy Solomianskiej odłamki spadły na teren otwarty.

Według informacji przedsiębiorstwa komunalnego „Kijówwodokanal” spadek ciśnienia w sieciach wodociągowych lub tymczasowy brak dostaw wody odnotowano w pięciu dzielnicach stolicy:

Golosiejowskim;

Świętoszyńskim;

Solomjańskim;

Szewczenkowskim;

Podolskim.

Specjaliści z „Kijówwodokanału” pracują nad przywróceniem stabilnego zaopatrzenia w wodę i normalizacją ciśnienia w sieciach.

Przedsiębiorstwo przypomniało również, że w Kijowie działa sieć punktów poboru wody, gdzie mieszkańcy mogą nabrać wody pitnej. Lokalizację najbliższych punktów poboru wody można sprawdzić na stronie internetowej przedsiębiorstwa komunalnego „Kijówwodfond”.

Informację tę przekazał burmistrz Kijowa Witalij Kliczko na Telegramie.

Siły obrony przeciwlotniczej Ukrainy zniszczyły i zneutralizowały 117 ze 148 dronów, którymi wojska rosyjskie atakowały kraj od wieczora 20 listopada. Wróg wystrzelił również trzy rakiety balistyczne.

W ciągu ostatniej doby, 20 listopada, rosyjskie wojska przeprowadziły 489 ataków na 48 miejscowości w obwodzie zaporoskim. W wyniku ataków wroga na Zaporoże i rejon zaporożski zginęły dwie osoby, a 22 zostały ranne, w tym jedno dziecko.

Wieczorem 20 listopada rosyjski dron zaatakował przedmieścia Charkowa. W wyniku uderzenia rannych zostało sześć osób, w tym dwóch chłopców w wieku 12 i 14 lat. W budynku mieszkalnym wybuchł pożar na czwartym i piątym piętrze.

Wieczorem 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak dwoma rakietami balistycznymi na Krywyj Rog. Pociski uderzyły w parking przy popularnej restauracji w centrum miasta. Ranionych zostało 20 osób, w tym troje dzieci, a podczas akcji ratowniczej Rosjanie ponownie zaatakowali miasto za pomocą bezzałogowych statków powietrznych z silnikiem odrzutowym.

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