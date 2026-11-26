W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów w nocy z 25 na 26 listopada fala uderzeniowa spowodowała uszkodzenia w siedzibie centrum „JaMariupol” oraz centrum medycznego „JaMariupol. Zdrowie” na lewym brzegu stolicy, poinformowała Rada Miasta Mariupola.

W szczególności uszkodzeniu uległo centrum rehabilitacyjne oraz pomieszczenia biurowe; w budynku wybite zostały okna i szklane drzwi, jednak nikt z pracowników placówki nie odniósł obrażeń.

Na czas oszacowania szkód i prowadzenia prac remontowych ośrodek na lewym brzegu tymczasowo zawiesił działalność, a pomoc i usługi administracyjne dla przesiedleńców z Mariupola są świadczone w ośrodku na prawym brzegu przy ulicy Antonowicza 39. To już drugi przypadek zniszczenia tej placówki w ciągu miesiąca — 27 października w wyniku rosyjskiego ostrzału w centrum uległ zniszczeniu pokój dziecięcy.

Źródło: Rada Miasta Mariupola.

Przypomnijmy, że 25 listopada w dzielnicy Desniańska odnotowano trafienie w budynki na terenie strefy przemysłowej.

O godz. 05:47 25 listopada ogłoszono alarm powietrzny w Kijowie i kilku obwodach Ukrainy. Stolica pozostawała w stanie zagrożenia przez prawie 60 minut.

Wcześniej w dzielnicy Holosiivskyi w Kijowie ugaszono pożary po ataku Rosji.

W dzielnicy Hołosiejów w stolicy w ciągu dnia 24 listopada wybuchł pożar w magazynach po upadku rosyjskiego drona.

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