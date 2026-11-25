W dzielnicy Szewczenkowskiej w Kijowie trzy osoby odniosły obrażenia w wyniku uderzenia rosyjskiego drona w podwórze wielopiętrowego budynku mieszkalnego wieczorem 24 listopada.

Wieczorem 24 listopada rosyjskie wojska po raz kolejny zaatakowały stolicę Ukrainy za pomocą dronów.

W dzielnicy Szewczenkowskiej w wyniku uderzenia wybuchł pożar na pierwszym i drugim piętrze 16-piętrowego budynku mieszkalnego. Uszkodzenia odniosły również sąsiednie wieżowce, przedszkole, pomieszczenia biurowe, hotel oraz samochody.

W wyniku ataku rannych zostało trzech lokalnych mieszkańców w wieku 21, 59 i 74 lat. Ratownicy medyczni udzielili poszkodowanym pomocy, hospitalizacja nie była konieczna.

Policjanci dokumentują skutki rosyjskiego ostrzału, rejestrują zniszczenia i przyjmują zgłoszenia od obywateli.

Informację tę przekazał wydział komunikacji policji w Kijowie na Facebooku.

W nocy z 24 na 25 listopada rosyjskie wojska wystrzeliły w kierunku Ukrainy 112 dronów bojowych różnych typów. Siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły i zneutralizowały 88 celów, jednak odnotowano trafienia w 18 lokalizacjach.

W wyniku ataków rosyjskich dronów w gminach Sumskiej i Seredyno-Budskiej zginęły dwie osoby, a kolejne trzy zostały ranne. Poinformowała o tym 25 listopada Narodowa Policja Ukrainy.

W wyniku uszkodzenia infrastruktury energetycznej spowodowanego rosyjskim ostrzałem część mieszkańców obwodu zaporoskiego pozostała bez prądu. Poinformował o tym 25 listopada pełniący obowiązki przewodniczącego Zarządu Obwodowego w Zaporożu Michaił Semikin.

24 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali gminę Kowel w obwodzie wołyńskim za pomocą dronów rakietowych typu Shahed. Jeden z dronów uderzył w teren przedsiębiorstwa.

W gminie Krasnopil w obwodzie sumskim 23 listopada rosyjscy żołnierze celowo zaatakowali dronem samochód przewożący chleb i artykuły spożywcze. Po ataku wybuchł pożar.

W poniedziałek, 23 listopada, w wyniku rosyjskiego ostrzału uszkodzeniu uległa karpacka restauracja serwująca steki „Vatra”, położona w centrum Kijowa.

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