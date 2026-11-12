W Komyshuwasi w obwodzie zaporoskim, po trzech dniach akcji poszukiwawczej, odnaleziono ciała kolejnych dwóch osób, które zginęły w wyniku rosyjskiego nalotu 2 listopada. Na miejscu ataku znaleziono również fragmenty ciał ofiar.

Akcja poszukiwawczo-ratownicza w miejscu rosyjskiego ataku trwała kilka dni.

„Po ostatnich trzech dniach bezowocnych poszukiwań w końcu udało się odnaleźć ciała kolejnych dwóch ofiar oraz fragmenty ciał pozostałych zmarłych.

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Na miejscu ataku pracują kryminalistycy, śledczy oraz ekipy Państwowej Służby Ratowniczej. Osłonę powietrzną zapewnia policyjna grupa antydronowa.

Do prowadzenia akcji ratowniczej zaangażowano również oddziały Państwowej Służby Ratowniczej z obwodów dniepropetrowskiego, iwano-frankowskiego i charkowskiego, a także służby kinologiczne Państwowej Służby Ratowniczej z obwodów sumskiego, czerkaskiego, dniepropetrowskiego i donieckiego” – czytamy w komunikacie.

Na chwilę obecną zidentyfikowano 48 ofiar śmiertelnych.

Poinformowała o tym policja obwodu zaporoskiego.

Pod gruzami w Komyshuwasi może nadal znajdować się 19 osób po nalocie rosyjskim.

Przypomnijmy, że 6 listopada ratownicy odnaleźli w Komyshuwasi ciała kolejnych dziewięciu ofiar rosyjskiego ataku.

Rodziny osób, które zginęły w wyniku rosyjskiego ataku na Komyshuwę w obwodzie zaporoskim, otrzymają środki na pochówek, a rannym zostanie wypłacona pomoc finansowa z budżetu obwodowego. Wysokość wypłat dla jednej poszkodowanej osoby może wynieść do 50 tysięcy hrywien.

Atak na Komyshuwę może okazać się najbardziej śmiercionośnym atakiem Rosji na ludność cywilną – NYT.

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