W wyniku uderzenia rosyjskiego drona 1 listopada w Koziatynie zginęła kobieta i 13-letnia dziewczynka, a dwie osoby dorosłe i czworo dzieci odniosło obrażenia o różnym stopniu ciężkości.

Szefowa Obwodowej Administracji Winnyckiej Natalia Zabolotna poinformowała, że wrogi dron uderzył w teren między akademikiem szkoły zawodowej a budynkiem dydaktycznym.

Wśród ofiar śmiertelnych znalazła się 13-letnia dziewczynka, która zmarła na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń, oraz kobieta, która zmarła na oddziale intensywnej terapii. Osiem osób odniosło obrażenia o różnym stopniu ciężkości, w tym czworo dzieci: troje pięciolatków (jedna dziewczynka w stanie krytycznym) oraz 16-letni chłopiec, a także mężczyzna i kobieta.

W wyniku uderzenia uszkodzono budynki placówki edukacyjnej oraz wybito okna w akademiku, w którym mieszkają osoby wewnętrznie przesiedlone. Lokalne władze zapewniają poszkodowanym niezbędną pomoc medyczną oraz organizują tymczasowe zakwaterowanie dla rodzin.

Źródło: Obwodowa Administracja Winnycka.

W ciągu dnia 1 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Koziatyn w obwodzie winnickim, uderzając w rejon PRB. Uderzenie spadło na teren między akademikiem szkoły kolejowej a budynkiem dydaktycznym, kilkaset metrów od dworca kolejowego.

1 listopada rosyjskie drony zaatakowały obwód kijowski. Rannych zostało dwóch mężczyzn: jeden odniósł rany przedramienia, u drugiego zdiagnozowano ostrą reakcję na stres.

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