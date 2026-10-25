W szpitalu w Chersonie zmarł mężczyzna, który został ranny w wyniku uderzenia rosyjskiego drona w minibus

W szpitalu w Chersonie zmarł 67-letni mężczyzna, który odniósł ciężkie obrażenia podczas ataku rosyjskiego drona na taksówkę liniową w dzielnicy Centralnej miasta 25 października.

Wrogi bezzałogowy statek powietrzny zaatakował pojazd z pasażerami około godziny 15:11. Pomimo podjętych działań resuscytacyjnych lekarzom nie udało się uratować poszkodowanego.

Poinformował o tym szef miejskiej administracji wojskowej w Chersoniu, Jarosław Szanko.

W ciągu dnia 25 października rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły za pomocą drona atak na taksówkę liniową w dzielnicy Centralnej w Chersoniu, w której znajdowali się pasażerowie. W wyniku ataku wroga do szpitala przewieziono sześć osób z urazami spowodowanymi wybuchami min i ładunków wybuchowych.

W wyniku kolejnego ataku lotniczego rosyjskich sił zbrojnych na Cherson zniszczono siedzibę obwodowej organizacji Ukraińskiego Czerwonego Krzyża w Chersoniu. Poinformowała o tym sama organizacja.

18 października w szpitalu zmarł 58-letni mieszkaniec Chersoniu, który dzień wcześniej odniósł ciężkie obrażenia podczas rosyjskiego nalotu na dzielnicę Korabelny w mieście. Szef obwodowej administracji wojskowej w Chersoniu Aleksander Prokudin poinformował, że liczba ofiar śmiertelnych w wyniku ataku z 17 października wzrosła do dwóch osób, a kolejne 35 osób odniosło obrażenia o różnym stopniu ciężkości.

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