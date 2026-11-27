W szpitalu zmarł 40-letni mężczyzna, ranny przez rosyjskie drony w Czernihowie
27 listopada 40-letni mężczyzna, który odniósł rany w wyniku ataku rosyjskich dronów na Czernihów, zmarł w szpitalu.
„Niestety, mężczyzna, który odniósł obrażenia w wyniku rosyjskiego ataku, zmarł w szpitalu” – napisał Bryżyński na swoim kanale w Telegramie.
Wcześniej szef MVA poinformował, że wróg zaatakował miasto za pomocą dronów, w wyniku czego rozległy się trzy wybuchy, a dwie osoby odniosły obrażenia. 40-letni mężczyzna z urazem klatki piersiowej został przewieziony do szpitala, gdzie przebywał na oddziale intensywnej terapii, a u poszkodowanej kobiety zdiagnozowano uraz akustyczny.
Poinformował o tym szef miejskiej administracji wojskowej w Czernihowie Dmytro Bryżyński.
Rosjanie zaatakowali Czernihów za pomocą dronów, liczba poszkodowanych wzrosła do dwóch.
Czernihów został całkowicie pozbawiony prądu po ataku Rosji, zatrzymał się transport elektryczny.