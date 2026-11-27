27 listopada 40-letni mężczyzna, który odniósł rany w wyniku ataku rosyjskich dronów na Czernihów, zmarł w szpitalu.

„Niestety, mężczyzna, który odniósł obrażenia w wyniku rosyjskiego ataku, zmarł w szpitalu” – napisał Bryżyński na swoim kanale w Telegramie.

Wcześniej szef MVA poinformował, że wróg zaatakował miasto za pomocą dronów, w wyniku czego rozległy się trzy wybuchy, a dwie osoby odniosły obrażenia. 40-letni mężczyzna z urazem klatki piersiowej został przewieziony do szpitala, gdzie przebywał na oddziale intensywnej terapii, a u poszkodowanej kobiety zdiagnozowano uraz akustyczny.

Poinformował o tym szef miejskiej administracji wojskowej w Czernihowie Dmytro Bryżyński.

Rosjanie zaatakowali Czernihów za pomocą dronów, liczba poszkodowanych wzrosła do dwóch.

rosyjski atak na centrum Czernihowa pochłonął życie dwóch 15-letnich dziewcząt. Przypomnijmy, że