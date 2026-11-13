W szpitalu zmarła kobieta, która została ranna podczas rosyjskiego ataku na autobus w obwodzie zaporoskim

W szpitalu zmarła kobieta, która odniosła ciężkie obrażenia w wyniku rosyjskiego ataku na autobus liniowy w rejonie Zaporoża 12 listopada.

Lekarze walczyli o jej życie, jednak nie udało się uratować poszkodowanej.

„W szpitalu zmarła kobieta, która odniosła ciężkie obrażenia w wyniku wczorajszego rosyjskiego ataku na środek transportu publicznego w rejonie Zaporoża.

Lekarze walczyli o jej życie, ale nie udało się jej uratować” – czytamy w komunikacie.

Informację tę przekazał szef obwodowej administracji wojskowej w Zaporożu Michaił Semikin.

12 listopada rosyjskie wojska zaatakowały autobus pasażerski w rejonie zaporoskim. W wyniku uderzenia ranne zostały trzy kobiety, z których jedna znajduje się w stanie krytycznym.

W ciągu dnia 12 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak dronem na prywatną zabudowę w Zaporożu. W wyniku ataku ranna została kobieta.

Przypomnijmy, że rano 12 listopada rosyjski dron zaatakował dzielnicę Korabelnyj w Chersoniu. W wyniku uderzenia ciężkie obrażenia odniosła mieszkanka tej dzielnicy, która później zmarła w szpitalu.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych. Według wstępnych informacji atak mógł dotknąć centrum handlowe „Epicentrum”.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną oraz osiedla mieszkaniowe w obwodzie rówieńskim. W wyniku ataku bez dostaw energii elektrycznej pozostały Kostopil, a także miejscowości w rejonach rówieńskim i sarneńskim.

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