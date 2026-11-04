W szpitalach w Dnieprze po ataku Rosji przebywa 14 rannych, z czego czterech jest w stanie krytycznym

W placówkach medycznych w Dnieprze nadal przebywa 14 osób, które odniosły obrażenia w wyniku rosyjskiego ataku z 3 listopada.

Cztery z nich znajdują się w stanie krytycznym.

„W szpitalach pozostaje 14 osób, które ucierpiały w wyniku wrogiego ataku na Dniepr 3 listopada.

Czterech rannych jest w stanie krytycznym. Są to mężczyźni w wieku 37, 61, 80 i 81 lat. Wszyscy mają rany od odłamków” – poinformował Ołeksandr Hanzha.

Stan pozostałych hospitalizowanych lekarze oceniają jako średnio ciężki. Wszyscy poszkodowani otrzymują niezbędną pomoc medyczną.

Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Dniepropietrowsku Ołeksandr Hanzha.

Przypomnijmy, że w wyniku rosyjskiego ataku na zakład w Dnieprze rannych zostało dwóch mężczyzn. Zostali oni hospitalizowani z ranami od odłamków, a na terenie obiektu wybuchł pożar.

Wieczorem Rosjanie zaatakowali centrum handlowe w Odessie.

W Żytomierzu po rosyjskim ataku nastąpiła masowa przerwa w dostawie prądu; tworzone są punkty oporu.

W obwodzie rówieńskim rosyjski atak uszkodził stację benzynową; jest jedna osoba ranna.

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