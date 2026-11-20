W wyniku rosyjskiego ostrzału we Lwowie 20 listopada uszkodzono dwa samochody oraz okna akademika, a we wsi Lysynychi ucierpiał prywatny dom. Ponadto na jednej z ulic miasta znaleziono fragment rakiety – poinformował burmistrz Andrij Sadowy.

Jak powiedział, fragmenty rosyjskiego drona spadły na ulicę Łazarenka. Uszkodziły one dwa samochody, a w akademiku wybiły okna.

Kolejny niebezpieczny przedmiot znaleziono na chodniku przy ulicy Pułuj – jest to fragment rakiety. Na miejscu pracują służby ratownicze.

W miejscowości Lysynychi w wyniku ataku uszkodzony został prywatny dom. Według wstępnych informacji nie odnotowano ofiar ani pożarów.

Po zakończeniu alarmu powietrznego odpowiednie służby mają dodatkowo sprawdzić budynki i ustalić skalę zniszczeń.

Ponadto, zgodnie z zarządzeniem „Ukrenergo”, we Lwowie i w obwodzie lwowskim wprowadzono harmonogramy awaryjnych przerw w dostawach energii elektrycznej. Burmistrz wezwał mieszkańców do pozostania w bezpiecznych miejscach, ponieważ atak wroga trwa.

Przypomnijmy, że rosyjskie drony odrzutowe zaatakowały Lwów i obwód lwowski. Nad Lwowem kilkakrotnie rozległy się wybuchy, a siły obrony przeciwlotniczej odparły atak – poinformowali szef Obwodnej Administracji Maksym Kozycki oraz burmistrz Andrij Sadowy.

W czwartek, 19 listopada, rosyjskie wojska zaatakowały Izium w obwodzie charkowskim. W wyniku uderzenia zniszczono klatkę schodową budynku wielorodzinnego; pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Co najmniej 12 osób odniosło obrażenia, w tym czworo dzieci.

Rano 19 listopada rosyjskie drony zaatakowały infrastrukturę cywilną w Szostce w obwodzie sumskim. W wyniku uderzenia zniszczono dwa budynki niemieszkalne, a kolejne cztery budynki wielorodzinne uległy uszkodzeniom.

W ciągu ostatniej doby, 18 listopada, wojska rosyjskie przeprowadziły 1 733 ataki na obwód doniecki. Pod ostrzałem znalazło się osiem miejscowości, uszkodzono budynki mieszkalne, placówkę oświatową oraz obiekt infrastruktury.

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