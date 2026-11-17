Po kolejnych atakach na most w Kerczu 17 listopada sieci społecznościowe zapełniły się memami, fotomontażami i karykaturami. Użytkownicy publikują humorystyczne obrazy, wyśmiewając uszkodzenia strategicznego mostu oraz problemy, z jakimi boryka się strona rosyjska.

W postach nawiązuje się do stanu mostu, jego dalszego użytkowania oraz ewentualnych trudności z przemieszczaniem się między Rosją a tymczasowo okupowanym Krymem.

Publikacje szybko rozprzestrzeniają się w sieci, a użytkownicy nadal tworzą nowe żarty na tle doniesień o skutkach ataku.

Źródło: Oleksiy Kustovsky

Przypomnijmy, że most krymski zamienił się w podwodną szlaban, a ruch przez Cieśninę Kerczeńską został zablokowany.

Most krymski częściowo się zawalił po uderzeniu rakietowym.

Most krymski uniemożliwił ruch transportowy w wyniku ponownego ataku 17 listopada.

Dzień wcześniej Ukraina zaatakowała już most w Kerczu, a ruch na nim również został zablokowany.

Wcześniej w Kerczu drony zaatakowały jednostkę wojskową, która chroni most kerczeński.

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