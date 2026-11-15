Ministerstwo Obrony wyjaśniło, jaki jest systemowy wpływ dalekosiężnych ataków na przemysł naftowy Federacji Rosyjskiej

Głównym efektem ukraińskiej kampanii uderzeń na infrastrukturę naftową Federacji Rosyjskiej jest jednoczesna presja na produkcję, dostawy krajowe i eksport, co zmusza agresora do ograniczenia przerobu i sięgania po import paliwa.

„Głównym efektem ukraińskiej kampanii dalekosiężnych ataków na infrastrukturę naftową Rosji jest jednoczesna presja na produkcję, dostawy krajowe i eksport” – poinformowało Ministerstwo Obrony Ukrainy.

Według danych resortu i międzynarodowych analityków w listopadzie uderzeniom uległy kluczowe rafinerie, magazyny i terminale, w wyniku czego wyłączono z eksploatacji od 20% do 35% rosyjskich mocy przerobowych ropy naftowej, a na stacjach benzynowych w wielu regionach Federacji Rosyjskiej ponownie wprowadzono limity sprzedaży benzyny. Ze względu na długotrwałą naprawę skomplikowanego sprzętu do wtórnego przetwarzania, która trwa do ośmiu miesięcy, jeden z największych światowych producentów ropy naftowej jest zmuszony do zakupu gotowej benzyny drogą morską z Turcji, Maroka i Egiptu.

Źródło: Ministerstwo Obrony Ukrainy.

Ukraińskie ataki na infrastrukturę naftową Rosji doprowadziły do znacznego ograniczenia mocy przerobowych ropy naftowej i spowodowały nowe problemy na krajowym rynku paliwowym państwa agresora. Informacje te zawarte są w raporcie Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Według oceny Siergieja Wakułenki, starszego pracownika naukowego berlińskiego Centrum Carnegie, zaatakowane rafinerie zapewniały około 55% produkcji benzyny w Rosji. Skala zniszczeń może doprowadzić do zatrzymania części mocy produkcyjnych.

W nocy z 12 na 13 listopada drony zaatakowały strefę przemysłową rosyjskiego Wolgogradu, gdzie znajduje się jedna z największych rafinerii ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej – „Lukoil-Wolgogradnaftoperobka”. Po uderzeniu na terenie zakładu wybuchł pożar, a w pobliżu nadal słychać było eksplozje.

Przypomnijmy, że w nocy z 4 na 5 listopada drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu, która jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji. W wyniku ataku w mieście wybuchły pożary w obiektach przemysłowych, a część Riazania pozostała bez dostaw energii elektrycznej.

Największa pod względem wielkości wydobycia rosyjska firma naftowa „Rosnieft” wprowadziła limity sprzedaży paliwa na swoich stacjach benzynowych we wszystkich regionach Rosji. Ograniczenia zaczęły obowiązywać po serii ukraińskich ataków na rafinerie ropy naftowej.

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