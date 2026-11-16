21-letnia Rosjanka jest podejrzana o podłożenie ładunku wybuchowego pod samochód Siergieja Zawrotnego — byłego rzecznika prasowego byłego premiera Ukrainy Mykoły Azarowa.

Wybuch miał miejsce 13 listopada w moskiewskiej dzielnicy Czertanowo. Zavorotnyj, który znajdował się w samochodzie, odniósł obrażenia i trafił do szpitala.

Według wersji rosyjskiego śledztwa dziewczyna została oszukana przez rzekomych bankierów, a następnie nieznani zleceniodawcy nakazali jej podłożyć ładunek wybuchowy. Urządzenie zostało zdalnie zdetonowane.

Źródło: BBC News

Siergiej Zawrotny, który ucierpiał w wyniku wybuchu improwizowanego urządzenia w Moskwie, znajduje się w stanie krytycznym. Według doniesień rosyjskich kanałów na Telegramie mężczyzna zapadł w śpiączkę i został podłączony do respiratora. Odniósł ciężkie obrażenia, w tym utratę lewej ręki.

W piątek, 13 listopada, w stolicy Rosji doszło do wybuchu samochodu. Według wstępnych informacji z kanałów Telegramu do zdarzenia doszło na ulicy Kirowogradzkiej, gdy samochód był w ruchu.

12 listopada w Sankt Petersburgu wybuchł samochód, w którym znajdował się pułkownik rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych. Według wersji rosyjskiej strona, ładunek wybuchowy został dostarczony w nietypowy sposób — za pomocą balonu. Tymczasem rosyjskie media próbują ustalić tożsamość ofiary i podają kilka możliwych wersji wydarzeń.

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