W Pawłogradzie wzrosła liczba rannych w wyniku rosyjskiego ataku

31 października rosyjskie wojska zaatakowały Pawłograd w obwodzie dniepropetrowskim. Liczba poszkodowanych wzrosła do ośmiu osób, w tym troje dzieci.

Początkowo wiadomo było o trzech rannych, w tym o 12-letnim chłopcu. Później liczba poszkodowanych wzrosła do ośmiu.

Obecnie lekarze badają rannych i udzielają im niezbędnej pomocy.

W wyniku fali uderzeniowej i odłamków uszkodzonych zostało kilka wielopiętrowych budynków mieszkalnych.

Źródło: Administracja Obwodowa w Dniepropietrowsku

30 października rosyjskie wojska przeprowadziły kilka nowych ataków na dworzec kolejowy w Dnieprze, a pasażerów i pracowników ewakuowano do schronów.

Przypomnijmy, że okupanci zaatakowali dworzec kolejowy w Dnieprze, w wyniku czego zginęło co najmniej 13 osób.

Rosyjski atak na dworzec w Dnieprze pochłonął życie pięciu pracowników kolei: wśród ofiar śmiertelnych znalazły się dwie konduktorki.

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