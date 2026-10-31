W Pawłogradzie wzrosła liczba rannych w wyniku rosyjskiego ataku
31 października rosyjskie wojska zaatakowały Pawłograd w obwodzie dniepropetrowskim. Liczba poszkodowanych wzrosła do ośmiu osób, w tym troje dzieci.
Początkowo wiadomo było o trzech rannych, w tym o 12-letnim chłopcu. Później liczba poszkodowanych wzrosła do ośmiu.
Obecnie lekarze badają rannych i udzielają im niezbędnej pomocy.
W wyniku fali uderzeniowej i odłamków uszkodzonych zostało kilka wielopiętrowych budynków mieszkalnych.
Źródło: Administracja Obwodowa w Dniepropietrowsku
30 października rosyjskie wojska przeprowadziły kilka nowych ataków na dworzec kolejowy w Dnieprze, a pasażerów i pracowników ewakuowano do schronów.
Przypomnijmy, że okupanci zaatakowali dworzec kolejowy w Dnieprze, w wyniku czego zginęło co najmniej 13 osób.
Rosyjski atak na dworzec w Dnieprze pochłonął życie pięciu pracowników kolei: wśród ofiar śmiertelnych znalazły się dwie konduktorki.