Rzecznik rosyjskiego dyktatora Dmitrij Pieskow potwierdził rosyjskim propagandystom, że 16 listopada ukraińskie drony przedarły się do strategicznie ważnego mostu krymskiego. Jednak w Kremlu uważa się, że ich system obrony przeciwlotniczej zadziałał znakomicie.



„Rzeczywiście, doszło do masowego ataku dronów. Rzeczywiście, podobnie jak wcześniej, nasze środki obrony przeciwlotniczej nadal działają dość skutecznie. System działa” – powiedział.

Pieskow zaznaczył, że żaden system obrony przeciwlotniczej na świecie nie jest w stanie w pełni zabezpieczyć obiektów w obliczu masowanych ataków.

„Informacje dotyczące mostu będą pochodzić z Ministerstwa Transportu. O ile mi wiadomo, trwa tam obecnie ocena niewielkich uszkodzeń. Informacje z Ministerstwa Transportu zostaną przekazane” – dodał rzecznik Kremla.

Ponadto Pieskow oświadczył, że kraj-agresor nie chce tymczasowego zawieszenia broni, a rzekomo dąży do „pokoju na wiele lat i stuleci”.

„Jeśli chodzi o proces pokojowy, wielokrotnie powtarzaliśmy, że jest to proces długotrwały i złożony. Składa się z ogromnej liczby szczegółów, których znaczenia nie da się przecenić. Prace te trwają” – podsumował rzecznik dyktatora.

Przypomnijmy, że w nocy z 15 na 16 listopada rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o przechwyceniu 1336 ukraińskich dronów nad terytorium Federacji Rosyjskiej, okupowanym Krymem oraz akwatoriami dwóch mórz.

Pojawiły się również informacje, że 16 listopada Ukraina zaatakowała most w Kerczu, a ruch na nim został wstrzymany.

W obwodzie rostowskim ostrzelano bazę paliwową.

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