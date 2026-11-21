W rosyjskim Kaliningradzie, który graniczy z Polską i Litwą, włączono syreny. Mieszkańców wzywa się do natychmiastowego udania się do schronów. Sygnały alarmowe rozbrzmiewają również w całym obwodzie kaliningradzkim. Ponadto w regionie wprowadzono ograniczenia w funkcjonowaniu lotniska oraz odcięto dostęp do internetu.

Prawdopodobnie miasto jest atakowane przez drony.

Według lokalnych mieszkańców władze blokują mobilny internet w samym Kaliningradzie. Operatorzy komórkowi wysłali abonentom ostrzeżenia o tymczasowych ograniczeniach w działaniu mobilnego internetu „ze względów bezpieczeństwa”.

Na lotnisku Chrabrowo w Kaliningradzie wprowadzono ograniczenia – samoloty są przyjmowane i odlatują „wyłącznie po uzyskaniu zgody”.

Z kolei lokalne władze poinformowały, że system „Zagrożenie bezzałogowe” zadziałał w obwodzie kaliningradzkim rzekomo z powodu podejrzanego obiektu zbliżającego się ze strony Litwy.

„Nie ma zagrożenia dla obwodu kaliningradzkiego, tryb »Zagrożenie bezzałogowe« zostanie wkrótce zniesiony” – poinformował gubernator.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

Siły Zbrojne Ukrainy (SZU) zbombardowały most nad rzeką Siverskyi Donets i uszkodziły trzy rosyjskie samoloty.

Dzień wcześniej załogi ukraińskich myśliwców Su-27 przeprowadziły atak na miejsce stacjonowania rosyjskich operatorów dronów w miejscowości Bilieckie w obwodzie donieckim. Operację przeprowadzili piloci Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy.

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