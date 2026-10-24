W Rosji, w Togliatti, rozległy się wybuchy w związku z atakiem dronów; wybuchł rozległy pożar

W sobotę, 24 października, w rosyjskim mieście Togliatti w obwodzie samarskim doszło do serii potężnych wybuchów, po których wybuchł rozległy pożar. Według wstępnych informacji drony zaatakowały zakład „Togliattikauchuk”.

Togliatti ma strategiczne znaczenie dla rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego ze względu na rozwinięty przemysł chemiczny, zakłady produkujące drony, przemysł motoryzacyjny oraz znajdujące się w mieście obiekty wojskowe.

Wśród kluczowych obiektów przemysłowych miasta znajdują się przedsiębiorstwa, których produkty są wykorzystywane w przemyśle chemicznym, branży transportowej oraz łańcuchach dostaw rosyjskiego sektora obronnego.

Spółka akcyjna „KujbyszewAzot” produkuje kwas azotowy i saletrę amonową. Produkty te stanowią surowiec dla przemysłu chemicznego, w szczególności do produkcji materiałów wybuchowych.

„TogliattiAzot” jest jednym z największych światowych producentów amoniaku. Produkty przedsiębiorstwa wchodzą w skład rosyjskich łańcuchów dostaw przemysłowych.

„TogliattiKauchuk” produkuje kauczuk syntetyczny, który znajduje zastosowanie m.in. w przemyśle oponiarskim oraz w produkcji opon dla transportu.

Zakład „Transport Przyszłości” pod koniec 2023 roku rozpoczął produkcję bezzałogowych systemów lotniczych. Zgodnie z informacjami zawartymi w komunikacie, moce produkcyjne przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane na potrzeby rosyjskiego Ministerstwa Obrony oraz do opracowywania wojskowych dronów.

Spółka akcyjna „AvtoVAZ” produkuje samochody, w tym pojazdy terenowe, z których korzystają rosyjscy żołnierze na froncie.

„Togliatti Transformer” produkuje energetyczne urządzenia elektryczne, które mogą być wykorzystywane w infrastrukturze energetycznej przedsiębiorstw przemysłowych.

Oprócz zakładów przemysłowych w Togliatti stacjonują również rosyjskie jednostki wojskowe.

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W szczególności w mieście stacjonuje 3. oddzielna gwardyjska brygada specjalnego przeznaczenia GRU (jednostka wojskowa nr 21208). Według dostępnych danych jej oddziały biorą udział w wojnie przeciwko Ukrainie. W mieście znajdują się również magazyny sprzętu wojskowego.

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Ponadto w Togliatti działa 15. ośrodek szkolenia personelu Rosgwardii (jednostka wojskowa nr 6622), w którym przygotowuje się kadry dla rosyjskich służb bezpieczeństwa.

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Informacje dotyczące przyczyn wybuchów, skali zniszczeń w zakładzie „Togliattikauchuk” oraz możliwych skutków ataku wymagają dalszego wyjaśnienia.

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Informację tę podaje serwis Exilenova+.

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