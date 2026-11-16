W Rosji mężczyzna został skazany na 14 lat więzienia za zdjęcia grobów żołnierzy — Politico

We wrześniu sąd w rosyjskim Jarosławiu skazał mężczyznę w średnim wieku na 14 lat pozbawienia wolności w kolonii karnej za fotografowanie nagrobków rosyjskich okupantów poległych na Ukrainie. Sprawa ta stała się przykładem tego, jak w Rosji próbuje się ukrywać rzeczywistą skalę strat wojskowych.

Podobne wyroki zazwyczaj otrzymują niebezpieczni mordercy, jednak ostatnio władze rosyjskie ostrzegają, że fotografowanie cmentarzy wojskowych może być karane nawet dożywotnim więzieniem. Od lata w całej Rosji zatrzymano już kilkadziesiąt osób, oskarżając je podczas zamkniętych procesów o zdradę stanu i współpracę z ukraińskimi służbami specjalnymi. Funkcjonariusze FSB regularnie patrolują cmentarze, a na wolontariuszy, którzy dokumentowali miejsca pochówku, wielokrotnie dokonywano ataków.

Jak wyjaśnia Jan K. Berends, przedstawiciel niemieckiego Centrum Historii Współczesnej im. Leibniza, stały wzrost liczby grobów niepokoi Kreml, ponieważ wyraźnie pokazuje porażkę wojny Putina. Pomimo tego, że Moskwa skrupulatnie ukrywa rzeczywisty koszt inwazji, niezależni badacze i zagraniczne służby wywiadowcze odnotowują kolosalne straty. Wspólna baza danych serwisu „Mediazona” i rosyjskiej sekcji BBC („Rosja 200”), oparta na źródłach otwartych, potwierdziła z imienia i nazwiska śmierć prawie 283 tys. żołnierzy.

Jednocześnie brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz holenderski wywiad szacują straty Rosji na ponad pół miliona osób, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w lipcu podał liczbę 700 tys. poległych rosyjskich żołnierzy.

Obecna skala śmiertelności znacznie przewyższa straty ZSRR poniesione podczas trwającej prawie dziesięć lat wojny w Afganistanie, choć metody tuszowania tych faktów pozostały niezmienne. Według profesora historii Uniwersytetu Karoliny Północnej Jeffa Jonesa, w czasach radzieckich rodzinom zabraniano umieszczania wzmianek o Afganistanie na nagrobkach (dozwolone było jedynie sformułowanie o „międzynarodowym obowiązku”), a pogrzeby często zmuszano do organizowania w nocy. Dzisiaj Kreml działa jeszcze bardziej systematycznie. O ile we wrześniu 2022 roku ówczesny minister obrony Siergiej Szojgu podał liczbę 5937 poległych, o tyle później oficjalne statystyki uznano za tajemnicę państwową, zrównując gromadzenie danych ze szpiegostwem.

W 2024 roku Rosstat zablokował dostęp do danych dotyczących nadmiernej śmiertelności, które były publikowane jeszcze od czasów pierestrojki i służyły jako wiarygodne narzędzie do weryfikacji rzeczywistych strat. Pod koniec 2025 roku władze utajnili również rejestry spraw sądowych dotyczących uznania żołnierzy za zaginionych lub poległych – w tym roku „Mediazona” odnotowała prawie 90 tys. takich pozwów ze strony jednostek wojskowych, co dziesięciokrotnie przewyższa wskaźniki z poprzednich lat. Redaktor naczelny serwisu Dmitrij Treszchanin zauważa, że dziennikarze muszą nieustannie poszukiwać nowych źródeł informacji w miejsce tych zablokowanych przez władze.

Zdaniem analityka wojskowego i współpracownika Aleksieja Nawalnego, Jana Matwiejewa, ścisła tajemnica jest Moskwie potrzebna z dwóch powodów. Po pierwsze, ukrywając rzeczywisty odsetek przeżywalności na froncie, władze oszukują potencjalnych rekrutów, co pozwala im nadal rekrutować co miesiąc po 30 tys. żołnierzy kontraktowych. Po drugie, w ten sposób Kreml próbuje przekonać zachodnią opinię publiczną, a w szczególności Donalda Trumpa, że armia rosyjska rzekomo jest bliska zwycięstwa.

Źródło: Politico

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