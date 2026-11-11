W Rosji drony przeprowadziły masowe ataki na dziesiątki regionów, a w porcie Ust-Luga wybuchł pożar

W nocy z 10 na 11 listopada Rosja stała się celem zakrojonego na szeroką skalę ataku dronów, który objął dziesiątki regionów kraju. Jednym z głównych celów był port Ust-Luga w obwodzie leningradzkim, gdzie rozległy się wybuchy i wybuchł pożar. Doniesiono również o ofiarach śmiertelnych i rannych w innych regionach.

W nocy z 10 na 11 listopada w szeregu rosyjskich regionów ogłoszono stan zagrożenia powietrznego z powodu zagrożenia ze strony dronów. Doniesienia o dronach napływały z obwodów leningradzkiego, nowogrodzkiego, pskowskiego, twerskiego, smoleńskiego, włodzimierskiego, obwodów ryzańskiego, saratowskiego, penzeńskiego, kałuskiego, tulskiego, orłowskiego, kurskiego, briańskiego, woroneżskiego, rostowskiego i wołgogradzkiego.

O zagrożeniu informowano również w Kraju Krasnodarskim, Adygei, Karelii, Czuwasji, Tatarstanie, Udmurcji oraz w obwodzie orenburskim.

Jednym z głównych celów ataku stał się port Ust-Luga w obwodzie leningradzkim. Około godziny 03:39 lokalni mieszkańcy zaczęli publikować nagrania przedstawiające pożar w okolicy strefy portowej. Później gubernator regionu Aleksander Drozdzenko potwierdził, że kilka dronów uderzyło w port.

Wybuchy słyszano również w Twerze. Według doniesień mieszkańców rosyjska obrona przeciwlotnicza działała nad dzielnicami mieszkalnymi. W tymczasowo okupowanym Mariupolu około godziny 04:22 informowano o działaniach obrony przeciwlotniczej poza granicami miasta.

W obwodzie smoleńskim atak dotknął miasto Jartsewo. Według gubernatora Wasyla Anochina rosyjska obrona przeciwlotnicza rzekomo zniszczyła w ciągu nocy nad regionem 37 dronów.

Wybuchy słychać było również w Adygei i Krasnodarze. W Krasnodarze, ze względu na zagrożenie atakiem, wezwano rodziców, aby tymczasowo nie wysyłali dzieci do szkół i przedszkoli.

Władze rosyjskie poinformowały o działaniach obrony przeciwlotniczej również w obwodach rostowskim, kałuskim, woroneżskim i tulskim. W szczególności gubernator obwodu rostowskiego Jurij Słusar poinformował o zniszczeniu około 40 dronów w kilku rejonach.

Jednocześnie rosyjskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że w ciągu nocy służby obrony przeciwlotniczej rzekomo przechwyciły i zniszczyły 627 ukraińskich dronów.

Najwięcej doniesień o skutkach napłynęło z obwodu leningradzkiego. W strefie portowej Ust-Lugi po trafieniach wybuchł pożar, a podstację transformatorową awaryjnie wyłączono.

Według Aleksandra Drozdzenka ranni zostali trzej pracownicy portu. Ich obrażenia, jak twierdzi gubernator, nie zagrażają życiu. Stwierdził on również, że w ciągu nocy nad obwodem rzekomo zestrzelono około 150 dronów.

Port Ust-Luga jest jednym z kluczowych rosyjskich ośrodków eksportu ropy naftowej, produktów ropopochodnych, zboża i innych ładunków przez Morze Bałtyckie.

Rosyjskie media określiły ten atak jako najmasowszy w obwodzie leningradzkim od początku roku.

W miejscowości Jarcewo w obwodzie smoleńskim wybuchł pożar w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Gubernator Wasilij Anokhin poinformował o śmierci dwóch osób. Jak podał, z budynku ewakuowano dziesięciu mieszkańców.

W Adygei, w auli Nowa Adygeja, zapalił się wielopiętrowy budynek w kompleksie mieszkaniowym „Dargrad”. Według doniesień lokalnych mieszkańców na dach mogły spaść fragmenty drona. Wstępnie nie odnotowano ofiar, jednak w niektórych mieszkaniach wybiło okna.

W obwodzie kałuskim fragmenty bezzałogowego statku powietrznego uszkodziły dach prywatnego domu, budynek gospodarczy, ogrodzenie oraz samochód w okręgu kirowskim.

Atak wpłynął również na ruch lotniczy. Ze względu na zagrożenie ze strony dronów tymczasowo ograniczono działalność lotnisk w Pułkowie, Pskowie i Izhevsku.

W Pulkowie opóźniano lub odwoływano loty. Dwa samoloty pasażerskie lecące do Sankt Petersburga wylądowały w Helsinkach.

Ponadto w Sankt Petersburgu odnotowano zakłócenia w działaniu mobilnego internetu.

Poinformował o tym kierownik Centrum Badań nad Okupacją Piotr Andriuszczenko.

W nocy z 10 na 11 listopada drony zaatakowały port Ust-Luga w obwodzie leningradzkim w Rosji. W przekazanym komunikacie nie ma informacji o skutkach ataku.

Przypomnijmy, że w nocy z 4 na 5 listopada drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu, która jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji. W wyniku ataku w mieście wybuchły pożary w obiektach przemysłowych, a część Riazania pozostała bez zasilania elektrycznego.

Największa pod względem wielkości wydobycia rosyjska firma naftowa „Rosnieft” wprowadziła limity sprzedaży paliwa na swoich stacjach benzynowych we wszystkich regionach Rosji. Ograniczenia zaczęły obowiązywać po serii ukraińskich ataków na rafinerie.

W nocy z 8 na 9 listopada Sankt Petersburg i obwód leningradzki zostały poddane masowanemu atakowi dronów. Lokalne władze poinformowały o „ogromnej liczbie bezzałogowych statków powietrznych”, wybuchach i możliwym uszkodzeniu obiektów przemysłowych. W związku z atakiem w mieście wystąpiły również zakłócenia w działaniu mobilnego internetu.

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