W wyniku katastrofy samolotu transportowo-wojskowego An-12, do której doszło 17 listopada w obwodzie kemerowskim Federacji Rosyjskiej, zginęło 17 rosyjskich żołnierzy znajdujących się na pokładzie. Katastrofa lotnicza miała miejsce 17 listopada 2026 roku w okolicy wsi Jagunowo.

Według wstępnych danych Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej przyczyną katastrofy była awaria techniczna — według rosyjskich mediów jeden z silników samolotu zapalił się w powietrzu, po czym statek powietrzny zaczął gwałtownie pikować. Lot był planowy i odbywał się nad bezludnym terenem.

W Rosji podano nazwiska sześciu członków załogi:

* dowódca statku powietrznego — M. G. Abuladze;

* zastępca dowódcy — D. W. Nazarenko;

* nawigator — I. A. Gorszkow;

* starszy radiotelegrafista — I. W. Korowajew;

* starszy technik pokładowy — I. N. Szeveliew;

* technik — A. K. Synicin.

Według informacji rosyjskich mediów wśród ofiar śmiertelnych na pokładzie znajdowało się również co najmniej dwóch podpułkowników i dwóch majorów. Pełna oficjalna lista wszystkich 17 ofiar śmiertelnych nie została opublikowana przez Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej ani przez lokalne władze na dzień 18 listopada.

Źródło: kanał Telegram „Dossier Szpiega”.

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