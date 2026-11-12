12 listopada w Sankt Petersburgu wybuchł samochód, w którym znajdował się pułkownik rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych. Według wersji rosyjskiej strona, ładunek wybuchowy został dostarczony w nietypowy sposób — za pomocą balonu. Tymczasem rosyjskie media próbują ustalić tożsamość ofiary i podają kilka możliwych wersji wydarzeń.

Według ich danych w samochodzie mógł znajdować się jeden z trzech pułkowników 6. Armii Sił Powietrznych Federacji Rosyjskiej. Niektórzy z potencjalnych kandydatów nie pasują pod względem wieku, inni nawiązali kontakt i prawdopodobnie żyją. Jednocześnie rosyjska agencja „Agencja Nowości” zasugerowała, że ofiarą mógł być Dmitrij Lobodin, mieszkający około 400 metrów od miejsca wybuchu. Jego żona odmówiła podania informacji, czy mąż żyje.

Jednocześnie wśród potencjalnych ofiar wymienia się oficera, który według doniesień brał udział w ostrzale szpitala dziecięcego „Okhmatdit” w Kijowie. Informacja ta wymaga na razie potwierdzenia.

Wybuch w Sankt Petersburgu – hipotezy dotyczące ofiary z 12 listopada

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej nie podał jeszcze oficjalnie imienia i nazwiska pułkownika, który zginął w wyniku wybuchu w Sankt Petersburgu 12 listopada. W sieci rozważano jednak trzech kandydatów — zebrano o nich informacje i przeanalizowano różne wersje wydarzeń.

Dmitrij Lobodin — 58-letni główny nawigator 6. Armii Sił Powietrznych Północnego Frontu i Obrony Powietrznej. O tym, że zginęła właśnie ta osoba, napisały lokalne media „78.ru”, ale później informację tę usunięto. Tymczasem „Agencja Novosti” zadzwoniła do mężczyzny, ale ten nie odebrał; później udało się skontaktować z jego żoną, która odmówiła rozmowy i odłożyła słuchawkę. Precyzuje się, że Lobodin mieszka 400 m od miejsca wybuchu – w miejscowości Szuszary, na terenie Słowianki, przy ul. Rostowskiej 13–15, mieszkanie nr 312. Pułkownik brał bezpośredni udział w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie, jak podano na portalu informacyjnym „Księga oprawców”.

Andriej Chodikin — 57-letni zastępca dowódcy 6. Armii Sił Powietrznych i Obrony Przeciwlotniczej Federacji Rosyjskiej. Zakres obowiązków — praca wojskowo-polityczna: organizacja działań propagandowych wśród personelu biorącego udział w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Miejsce zamieszkania — również w pobliżu miejsca wybuchu: wieś Szusary, ul. Rostowska 4, mieszkanie nr 81. Żona Chodikina odpowiedziała dziennikarzom, że nie wie, gdzie jest jej mąż, a on sam nie odbierał telefonów.

Wiktor Pozdniakow – 59-letni zastępca dowódcy 6. Armii Sił Powietrznych i Obrony Przeciwlotniczej Federacji Rosyjskiej ds. lotnictwa. Na portalu „Księga katów” podano, że dowodzi on rosyjskimi pilotami bombardującymi obwody sumski, czernihowski i charkowski. Adres: Sankt Petersburg, prospekt Proswity, budynek 15a, mieszkanie 482.

W rosyjskich mediach podano jeszcze dwa nazwiska potencjalnych ofiar wybuchu w Sankt Petersburgu — są to pułkownicy Oleg Skitski (dowódca 121. ciężkiego bombowego pułku lotniczego RF) oraz Ilja Koryakin (zastępca dowódcy, szef sztabu 22. dywizji lotnictwa bombowego RF). Podano również, że osoby te mogą być powiązane z atakami na „Okhmatdit”.

O godz. 14:30 na rosyjskim kanale Telegramie napisano, że zginął 51-letni pułkownik, który jeździł chińskim samochodem. Dodano również, że Lobodin i Chadikin żyją, a Pozdniakow nie pasuje pod względem wieku: źródło informacji nie zostało podane.

Kto podłożył ładunek wybuchowy w Sankt Petersburgu 12 listopada

Mężczyzną, który podłożył ładunek wybuchowy pod samochód pułkownika w Sankt Petersburgu, jest 31-letni Rosjanin Jan – poinformowały rosyjskie media, powołując się na własne źródła w policji RF. Mężczyzna rzekomo przez miesiąc śledził ofiarę (notował, kiedy wychodzi i wraca, gdzie parkuje itp.), a nawet zatrudnił się jako ładowacz w najbliższym sklepie „Lenta”. W odpowiednim momencie wspólnik odebrał ładunek wybuchowy, który został wysłany balonem z krajów bałtyckich, i przekazał go Janowi. Około północy 12 listopada zamachowiec przymocował ładunek pod samochód pułkownika. Około godziny 7:00 doszło do wybuchu: detonację wywołano albo za pomocą nadajnika GPS, albo przez osobę trzecią, albo poprzez samoczynne uruchomienie czujnika ruchu. W międzyczasie zamachowiec pilnie wyleciał do Turcji, a następnie do Mołdawii.

Rosyjskie media podały również informacje na temat tożsamości zamachowca Jana. Okazało się, że przyjechał do Sankt Petersburga z Pskowa, pracował w kinach, interesował się trendami mody, castingami, tatuażami i „zgromadził długi”. Rosyjskie służby specjalne ustaliły, że po wybuchu wojny z udziałem Rosji w 2022 roku latał do Sankt Petersburga, a nawet przekazywał darowizny na rzecz Funduszu Walki z Korupcją opozycjonisty Nawalnego. Na zdjęciu z mediów społecznościowych Jana, którego nazwano sabotażystą z Sankt Petersburga, widać mężczyznę o niekonwencjonalnym wyglądzie, z dredami i w luźnym ubraniu, przypominającego hipisa.

Tak piszą rosyjskie propagandowe media.

Przypomnijmy, że: Wideo: W Sankt Petersburgu wybuchł samochód z rosyjskim pułkownikiem.

Wcześniej w Rosji ogłoszono śmierć pilotów podczas ukraińskiego ataku na Sankt Petersburg.



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