Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej poinformowała o zakrojonych na szeroką skalę malwersacjach środków budżetowych podczas realizacji rosyjskich projektów krajowych. Jak stwierdził szef prokuratury Aleksander Gutsan, w ciągu dziewięciu miesięcy 2026 roku straty spowodowane tymi przestępstwami wzrosły ponad półtora raza w porównaniu z ubiegłorocznym wskaźnikiem i przekroczyły 240 mld rubli (około 2,9 mld dolarów amerykańskich).

Ogółem w 2026 roku na sfinansowanie 20 zaktualizowanych projektów krajowych w Federacji Rosyjskiej przeznaczono 7 bln rubli (około 84,6 mld dolarów amerykańskich), co stanowi prawie o połowę mniej niż przewidziane w budżecie wydatki na wojnę przeciwko Ukrainie w pozycji „Obrona narodowa” — 12,9 bln rubli (około 155,9 mld dolarów amerykańskich).

Podczas posiedzenia kierownictwa służb bezpieczeństwa Gucan poinformował o corocznym wzroście liczby przestępstw związanych z wyprowadzaniem środków do szarej strefy, fikcyjnymi umowami i zmowami kartelowymi. W ciągu niecałych dwóch lat organ nadzorczy wykrył 590 tys. naruszeń w tej dziedzinie i zainicjował wszczęcie ponad 3,5 tys. postępowań karnych.

Źródło: The Moscow Times.

Rosyjscy komornicy rozpoczęli egzekucję należności od byłego szefa „Rosnano” Anatolija Czubajsa w wysokości prawie 244 mln dolarów. Roszczenia dotyczą strat poniesionych w wyniku projektów korporacji, które były realizowane za czasów jego kierownictwa.

W Rosji skradziono odkonserwowany sprzęt wojskowy, przygotowany do wysłania na front.

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