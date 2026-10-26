W obwodzie woroneżskim w Rosji, według doniesień rosyjskich propagandystów, dron rzekomo uszkodził wagon pociągu „Anapa – Moskwa”, którym piłkarze moskiewskiego „Lokomotivu” wracali po meczu mistrzostw Federacji Rosyjskiej.

Po zatrzymaniu pociągu drużyna przesiadła się do autobusu, aby dotrzeć do Moskwy.

Z dostępnych informacji wynika, że nikt z przedstawicieli klubu piłkarskiego nie odniósł obrażeń. Okoliczności tego zdarzenia wymagają niezależnego potwierdzenia.

W nocy z 24 na 25 października drony zaatakowały fabrykę „Avisma” w mieście Berezniki w obwodzie permskim w Rosji. Zakład ten należy do korporacji „VSMPO-Avisma” – jednego z największych producentów tytanu na świecie. Władze rosyjskie poinformowały o niewielkich uszkodzeniach obiektu przemysłowego, ale twierdzą, że nadal funkcjonuje on normalnie.

Dodajmy, że ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły atak na rosyjskie stacje radarowe i punkty dowodzenia.

W niedzielę, 25 października, w mieście Jełec w obwodzie lipieckim w Rosji zaatakowano obiekt przemysłowy. Według rosyjskich kanałów monitorujących celem ataku rakietowego mogła być fabryka „Energia”, produkująca baterie i źródła zasilania dla sprzętu wojskowego. Władze rosyjskie potwierdziły atak na strefę przemysłową, ale nie podały nazwy obiektu, który stał się celem.

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