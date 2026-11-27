W Rosji rozszerzono wykaz informacji, których przekazanie obcokrajowcom może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Dodano do niego dane dotyczące osadzonych, którzy zawarli umowy z Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej, a także dane finansowe żołnierzy i ich krewnych. W pewnych okolicznościach przekazanie takich informacji może skutkować postępowaniem karnym.

Rozkaz FSB zmienia wykaz informacji, które nie stanowią tajemnicy państwowej, ale mogą zostać wykorzystane przeciwko bezpieczeństwu Rosji w przypadku ich uzyskania przez źródła zagraniczne. Wykaz ten został zatwierdzony w 2022 roku i zawierał wówczas 60 pozycji.

Dodano do niego dane dotyczące skazanych, podejrzanych i oskarżonych, którzy zawarli umowy z Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej zamiast odbywania kary. W szczególności chodzi o informacje dotyczące liczby takich osób.

Ograniczenia dotyczą również danych dotyczących pracowników Federalnej Służby Więziennej Rosji (FSW), którzy zajmowali się przygotowywaniem i wysyłaniem tych osób do służby wojskowej.

Osobny blok nowych ograniczeń obejmuje informacje finansowe dotyczące żołnierzy, pracowników kompleksu obronno-przemysłowego oraz członków ich rodzin. W szczególności chodzi o wynagrodzenia, rachunki bankowe, lokaty i zobowiązania finansowe. Wyjątek stanowią informacje, które są już dostępne publicznie.

Celowe gromadzenie i przekazywanie takich informacji obcym państwom, organizacjom lub obywatelom w określonych warunkach może stanowić podstawę do uznania danej osoby za „agenta zagranicznego”.

Jeśli przekazanie informacji ma miejsce w okolicznościach stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji, czyny te mogą zostać zakwalifikowane na podstawie artykułu 275.1 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej – „Poufna współpraca z obcym państwem lub organizacją”.

Część pierwsza tego artykułu przewiduje karę pozbawienia wolności na okres od trzech do ośmiu lat oraz grzywnę w wysokości do 1 mln rubli.

Jak pisze magazyn „Ważne historie”, artykuł 275.1 w Rosji często nazywany jest „zdradą państwową light”. Obrońcy praw człowieka twierdzą, że jest ona wykorzystywana do prześladowań politycznych, a służby bezpieczeństwa nierzadko przekwalifikowują sprawy na podstawie tego artykułu na zdradę stanu.

Przypomnijmy, że w Rosji policja nadal zatrzymuje mężczyzn i zmusza ich do podpisywania umów z Ministerstwem Obrony RF w celu wysłania ich na wojnę przeciwko Ukrainie.

W trzecim kwartale 2026 roku Rosjanie masowo wyjeżdżali do Gruzji, Armenii i Serbii w obliczu plotek o nowej fali mobilizacji. Łączna liczba obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy udali się do tych trzech krajów – popularnych wśród emigrantów sprzeciwiających się wojnie – osiągnęła rekordowy poziom w ciągu ostatnich 17 lat. Świadczą o tym dane statystyczne służby granicznej FSB.

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