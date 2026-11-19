W rosyjskim Nowosybirsku zatrzymano byłego dowódcę Okręgu Syberyjskiego Rosgwardii, generała pułkownika Mikołaja Markowa, który stał się dziesiątym generałem tej formacji zatrzymanym od początku pełnej inwazji na Ukrainę.

Według danych organów ścigania sprawę prowadzą wojskowi śledczy na podstawie zarzutów dotyczących przyjęcia łapówki i nadużycia uprawnień służbowych, za co grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Jak podają media, na krótko przed aresztowaniem Markow aktywnie poszukiwał adwokatów.

Mikołaj Markow stał na czele Okręgu Syberyjskiego Rosgwardii od 2020 roku do maja 2026 roku, a stopień generała pułkownika otrzymał w marcu 2023 roku. Na tym stanowisku zastąpił niegdyś generała pułkownika Wiktora Strygunowa, który później został pierwszym zastępcą dyrektora Rosgwardii i również został aresztowany w lipcu 2025 roku pod zarzutem korupcji i nadużycia władzy.

Źródło: The Moscow Times.

W Moskwie aresztowano szefa departamentu ds. zaplecza szkoleniowo-materialnego Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, generała majora Siergieja Nikitushkina. Jest on uczestnikiem tzw. „SVO”.

W tyłach Federacji Rosyjskiej w ciągu dwóch lat usunięto trzech generałów.

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