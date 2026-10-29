Krymski więzień polityczny Tofik Abdulgazijew, którego rosyjski sąd skazał na 12 lat pozbawienia wolności, wyszedł na wolność i ponownie połączył się z rodziną na Krymie. U mężczyzny zdiagnozowano nowotwór złośliwy mózgu.

O zwolnieniu poinformował przewodniczący Medżlisu narodu tatarskiego z Krymu Refat Czubarow. Według niego Abdulgazijew został zwolniony jakiś czas temu, jednak publicznie poinformowano o tym dopiero po jego przybyciu na Krym.

Mężczyzna przebywał w rosyjskiej kolonii karnej w Czelabińsku. Został zatrzymany przez okupacyjne siły bezpieczeństwa 27 marca 2019 r., a w maju 2022 r. skazany na 12 lat pozbawienia wolności w sprawie „Hizb ut-Tahrir”.

W trakcie pobytu za kratkami stan zdrowia Abdulgazijewa uległ krytycznemu pogorszeniu. Zdiagnozowano u niego glioblastomę – złośliwy nowotwór mózgu. Z powodu choroby niemal całkowicie stracił wzrok, cierpiał na silne bóle głowy, ataki duszności i utratę przytomności.

U więźnia politycznego stwierdzono również gruźlicę płuc, obustronne zapalenie płuc, niewydolność serca oraz inne poważne schorzenia.

Źródło: Refat Chubarow (Facebook)

Na terytorium tymczasowo okupowanego przez Rosję Krymu faktycznie ma miejsce ludobójstwo Ukraińców i Tatarów krymskich, co nie może być akceptowane przez cywilizowane społeczeństwo.

Przypomnijmy, że na tymczasowo okupowanym Krymie rosyjskie służby bezpieczeństwa przeprowadziły rewizje w domach Tatarów krymskich. Z nieznanych przyczyn podczas tej akcji zatrzymano sześciu mieszkańców półwyspu z różnych miejscowości.

W tymczasowo okupowanym Sewastopolu rosyjska FSB zatrzymała lokalnego mieszkańca urodzonego w 1969 roku.

Czytaj nas na