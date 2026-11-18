Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa dysponuje listą członków brygady „Azow”, zawierającą co najmniej tysiąc nazwisk. Zgodnie z materiałami rosyjskiego sądu na liście znaleźli się również pracownicy cywilni, którzy pozostali na tymczasowo okupowanych terytoriach.

Co wiadomo o tej liście

Według informacji podanych przez wydawnictwo lista ta była badana w Południowym Okręgowym Sądzie Wojskowym Rosji podczas procesu przeciwko byłej kucharkiej jednostki wojskowej nr 3057 z Urzufu, Wiktorii Tynkowej.

W dokumencie figuruje ona pod numerem 1084 z adnotacją „pracownik”. Z dokumentów przedstawionych w sądzie wynika, że część osób z listy mieszka na terytoriach okupowanych przez Rosję.

Ten sam dokument, według danych „Mediazony”, na wniosek obrony analizowano również podczas procesu przeciwko byłej pracownicy pralni tej samej jednostki, Olgi Denisowej, która zatrudniła się tam na miesiąc przed rozpoczęciem wojny na pełną skalę. Denisowej nie było na liście.

Jedna ze świadków, która w sądzie oświadczyła, że nie ma związku z „Azowem”, figurowała pod numerem 1069. Obie kobiety mieszkały na terytoriach okupowanych i nie ukrywały się przed rosyjskimi siłami bezpieczeństwa.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.



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