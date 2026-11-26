Od 1 listopada w obwodzie donieckim, a w szczególności w gminie Słowiańsk, wprowadzono wydłużoną godzinę policyjną. Obecnie mieszkańcy mogą przebywać na ulicach wyłącznie w godzinach od 11:00 do 16:00. Poinformował o tym szef miejskiej administracji wojskowej w Słowiańsku, Wadim Liach.

Po zaostrzeniu ograniczeń w regionie, w szczególności w gminie Słowiańsk, zmniejszyła się liczba ofiar śmiertelnych i rannych. Obecnie gmina znajduje się w strefie aktywnych działań wojennych, a transport publiczny tu nie funkcjonuje.

„Jeśli chodzi o godzinę policyjną, spójrzmy na liczby. W październiku odnotowaliśmy 30 ofiar śmiertelnych i 118 rannych. W ciągu 18 dni listopada – odpowiednio 6 i 26” – zaznaczył.

Liach podkreślił, że ograniczenie przebywania ludzi na ulicach przynosi pozytywne rezultaty. Jednocześnie, według szefa gminy, godzina policyjna nie gwarantuje przetrwania. Najlepszym wyjściem z tej sytuacji pozostaje ewakuacja.

O tym w wywiadzie dla „Glavkomu” opowiedział szef miejskiej administracji wojskowej w Słowiańsku, Wadim Liach.

Rosja zrzuciła dwie bomby lotnicze na Słowiańsk, jest jedna ofiara śmiertelna i jedna osoba ranna.

Od wieczora 25 listopada rosyjskie wojska przeprowadzały ataki dronami na cztery rejonów obwodu. W wyniku ataków jedna osoba odniosła rany.

W ciągu doby rosyjskie wojska zaatakowały 46 miejscowości w regionie. W wyniku uderzeń na Zaporoże i rejon zaporożski, według stanu na poranek 26 listopada, rannych zostało 18 osób, w tym troje dzieci.

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