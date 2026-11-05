W Słowiańsku służby ratownicze uratowały psa z domu zniszczonego w wyniku rosyjskiego nalotu. Przestraszone zwierzę znaleziono podczas przeszukiwania uszkodzonych budynków mieszkalnych.

Ratownicy ostrożnie wynieśli psa ze strefy zagrożenia i przekazali go właścicielce. W Państwowej Służbie Ratowniczej podkreślono, że dla ratowników ważne jest każde życie, dlatego pomagają nawet tym, którzy nie są w stanie samodzielnie o siebie zadbać.

Informację tę przekazała Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy.

Słowiańsk oficjalnie stał się strefą aktywnych walk.

Rosjanie zbombardowali Słowiańsk bombami lotniczymi typu fugasowego, są ranni.

Rosja ostrzelała Słowiańsk, uszkadzając zakład przemysłowy i kotłownię.

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