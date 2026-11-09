W Sumach dron FPV zaatakował samochód pracowników energetyki; trzech pracowników Ukenergo odniosło obrażenia

W Sumach, w wyniku celowego ataku rosyjskiego drona FPV na samochód, w którym znajdowali się pracownicy energetyki, rannych zostało trzech pracowników NEC „Ukrenergo”. Jeden z rannych jest w stanie krytycznym.

Według informacji podanych przez spółkę, rosyjscy żołnierze zaatakowali rano dronem samochód pracowników energetyki.

„Dzisiaj rano w Sumach Rosjanie przeprowadzili celowy atak dronem FPV na samochód, w którym znajdowali się nasi pracownicy sektora energetycznego. Trzech pracowników „Ukrenergo” odniosło obrażenia” – czytamy w komunikacie.

Wszyscy trzej poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala. Jeden z nich znajduje się w stanie krytycznym.

W „Ukrenergo” podkreślono, że Rosja nadal atakuje nie tylko obiekty infrastruktury energetycznej, ale także pracowników, którzy zapewniają jej funkcjonowanie i naprawiają uszkodzony sprzęt.

„Rosja nadal celowo atakuje nie tylko infrastrukturę energetyczną, ale także ludzi, którzy zapewniają jej działanie i naprawiają uszkodzone urządzenia. Nasi pracownicy sektora energetycznego codziennie pracują w warunkach ciągłego zagrożenia, aby Ukraińcy mieli dostęp do energii elektrycznej. A dzisiejszy atak to kolejny dowód na to, jaką cenę trzeba zapłacić za tę pracę” – dodano w firmie.

Informację tę przekazała spółka NEC „Ukrenergo” na Telegramie.

Rankiem 9 listopada 2026 roku rosyjskie wojska ponownie zaatakowały Kijów za pomocą dronów bojowych. W wyniku wrogiego ataku w stolicy odnotowano pożary.

W ciągu wieczoru i nocy 9 listopada rosyjskie wojska przeprowadzały ataki na północne rejony obwodu rówieńskiego. W wyniku ataku wroga uszkodzono obiekty infrastruktury energetycznej i cywilnej.

W nocy z niedzieli na poniedziałek, 9 listopada, rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły połączony atak przy użyciu dronów i kierowanych bomb lotniczych na Izium w obwodzie charkowskim. W wyniku ataku odnotowano ofiary wśród ludności cywilnej.

Wieczorem oraz w nocy z niedzieli na poniedziałek, 9 listopada, wojska rosyjskie przeprowadziły ataki na terytorium obwodu czerkaskiego. W wyniku ataku uszkodzono obiekty infrastruktury krytycznej i cywilnej.

W nocy z 8 na 9 listopada rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły masowany atak powietrzny na Ukrainę. Do przeprowadzenia ataków przeciwnik wykorzystał 317 dronów bojowych różnych typów, w tym drony odrzutowe, a także kierowane środki rażenia typu „Banderole”.

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