W piątek, 20 listopada, w obwodach lwowskim, zakarpackim i iwano-frankowskim wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej. Przyczyną była trudna sytuacja w systemie energetycznym po rosyjskim ataku na infrastrukturę energetyczną.

„W wyniku ataku wroga na infrastrukturę energetyczną sytuacja w systemie energetycznym jest niezwykle trudna. Aby ustabilizować jego działanie, w trzech obwodach konieczne było zastosowanie awaryjnych przerw w dostawach energii” – czytamy w komunikacie.

Specjaliści ds. energetyki pracują nad stabilizacją pracy sieci energetycznej i przywróceniem dostaw energii elektrycznej do odbiorców. O zmianach dotyczących stosowania awaryjnych przerw w dostawach energii elektrycznej będą informować w późniejszym terminie.

Rankiem 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły masowany atak rakietowo-dronowy na zachodnie regiony Ukrainy. Wybuchy rozległy się we Lwowie i Iwano-Frankiwsku.

Według szefa Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Maksyma Kozyckiego, obwód został zaatakowany pociskami manewrującymi i dronami rakietowymi. We Lwowie kilkakrotnie uruchomiono system obrony przeciwlotniczej.

Burmistrz Iwano-Frankiwska Rusłan Marcinkiv poinformował o problemach z napięciem w sieci elektrycznej po wybuchach. Z tego powodu trolejbusy na ulicy Mazepy przeszły na tryb pracy autonomicznej.

W Kijowie doszło do awaryjnych przerw w dostawach prądu

W wyniku rosyjskiego ataku część dzielnic Pecherskiej, Solomianskiej, Holosiivskiej, Dniprowskiej i Darnyckiej w Kijowie pozostała bez prądu.

W pozostałych dzielnicach stolicy również stosuje się awaryjne odcięcia prądu.

Informuje o tym Ukrenergo.

W wyniku rosyjskiego ostrzału we Lwowie 20 listopada uszkodzono dwa samochody oraz okna akademika, a we wsi Lysynychi ucierpiał prywatny dom. Ponadto na jednej z ulic miasta znaleziono fragment rakiety – poinformował burmistrz Andrij Sadowyj.

Przypomnijmy, że rosyjskie drony rakietowe zaatakowały Lwów i obwód lwowski. Nad Lwowem kilkakrotnie rozległy się wybuchy, a siły obrony przeciwlotniczej odparły atak – poinformowali szef Obwodnej Administracji Maksym Kozycki oraz burmistrz Andrij Sadowyj.

W czwartek, 19 listopada, rosyjskie wojska zaatakowały Izium w obwodzie charkowskim. W wyniku uderzenia zniszczono klatkę schodową budynku wielorodzinnego; pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Co najmniej 12 osób odniosło obrażenia, w tym czworo dzieci.

Rano 19 listopada rosyjskie drony zaatakowały infrastrukturę cywilną w Szostce w obwodzie sumskim. W wyniku uderzenia zniszczono dwa budynki niemieszkalne, a kolejne cztery budynki wielorodzinne uległy uszkodzeniom.

W ciągu ostatniej doby, 18 listopada, wojska rosyjskie przeprowadziły 1 733 ataki na obwód doniecki. Pod ostrzałem znalazło się osiem miejscowości, uszkodzono budynki mieszkalne, placówkę oświatową oraz obiekt infrastruktury.

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