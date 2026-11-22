Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na supermarket „Novus” w Wyshnewe w rejonie Bucha w obwodzie kijowskim wieczorem 22 listopada wzrosła do dwóch osób, a osiem kolejnych odniosło rany.

„Niestety liczba ofiar śmiertelnych w wyniku ataku na Wiśniowe wzrosła do dwóch osób. Liczba rannych wynosi osiem” – poinformował szef kijowskiej obwodowej administracji wojskowej Timur Tkačenko.

Źródło: Timur Tkaczenko na Telegramie.

W niedzielę wieczorem, 22 listopada 2026 roku, rosyjskie wojska przeprowadziły atak na sklep spożywczy w miejscowości Wiszniewie w rejonie Bucz w obwodzie kijowskim. Początkowo podawano, że zginęła jedna osoba, a trzech cywilów odniosło rany. Pożar, który wybuchł w budynku sklepu po trafieniu, został już całkowicie ugaszony przez służby ratownicze.

Wieczorem w niedzielę, 22 listopada 2026 r., liczba ofiar rosyjskiego ataku na miejscowość Dymer w rejonie Wyshhorodzkim w obwodzie kijowskim wzrosła do trzech osób po tym, jak ratownicy wydobyli ciało kolejnej ofiary spod gruzów budynku mieszkalnego.

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