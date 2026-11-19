W Zaporożu rano w czwartek, 19 listopada, w wyniku rosyjskiego ostrzału uszkodzona została napowietrzna linia wysokiego napięcia. Bez prądu pozostało 7,5 tysiąca odbiorców — mieszkańców miasta oraz podmiotów prawnych. Jednak pracownikom energetyki udało się przywrócić dostawy energii elektrycznej w ciągu godziny.

Podano, że około godziny 09:30 część Zaporoża została pozbawiona prądu w wyniku rosyjskiego ostrzału. W wyniku ataku okupanci uszkodzili napowietrzną linię wysokiego napięcia.

Prace naprawcze rozpoczęto natychmiast po ustąpieniu zagrożenia ponownymi atakami.

„Prace naprawcze rozpoczęły się, gdy tylko minęło zagrożenie ponownymi atakami. O godz. 10:30 – godzinę po zaniku zasilania – przywrócono dostawy energii elektrycznej mieszkańcom Zaporoża” – poinformował dyrektor „Zaporożzeoblenergo” Andrij Stasiewski.

Informację tę przekazało przedsiębiorstwo „Zaporizhzhiaoblenergo” na Telegramie.

Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej będą obowiązywać przez całą dobę w związku ze skutkami rosyjskich ataków na system energetyczny.

Przez całą dobę okupanci atakowali obiekty związane z wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej. Stan na poranek 19 listopada odnotowano przerwy w dostawach prądu w obwodach dniepropetrowskim, żytomierskim, zaporoskim, mykolaivskim i sumskim.

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