W Zaporożu, w wyniku porannych ataków rosyjskich 17 listopada, liczba rannych wzrosła do 42 osób, a ofiarami ostrzału padło dwóch lokalnych mieszkańców. Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Zaporożu Michaił Semikin.

Według szefa obwodu wśród ofiar śmiertelnych znalazł się mężczyzna i kobieta. Wszystkim poszkodowanym lekarze udzielają niezbędnej pomocy medycznej.

Oprócz porannego zmasowanego ataku, w nocy z 16 na 17 listopada rosyjskie wojska zaatakowały miasto również za pomocą dronów. W jednym przypadku wróg trafił w kiosk handlowy, co spowodowało pożar i uszkodzenie okien w sąsiednim budynku mieszkalnym, gdzie 57-letnia kobieta odniosła obrażenia wybuchowe. Kolejny atak miał miejsce w dzielnicy Kosmicznej w Zaporożu, gdzie rosyjski dron FPV uderzył w samochód osobowy, a w wyniku wybuchu zginął kierowca.

Źródło: Przewodniczący Administracji Obwodowej w Zaporożu Michaił Semikin.

Rosyjski dron typu FPV zabił 70-letniego mężczyznę w miejscowości Kuszuhum w rejonie zaporoskim. Kolejna osoba ucierpiała w wyniku ataku na Zaporoże — ranna została 57-letnia kobieta.

16 listopada w Zaporożu i obwodzie zaporoskim wprowadzono awaryjne i specjalne awaryjne odcięcia dostaw energii elektrycznej z powodu uszkodzeń urządzeń elektrycznych spowodowanych rosyjskimi atakami.

Czytaj nas na