Liczba osób poszkodowanych w wyniku nocnego rosyjskiego ataku na Zaporoże wzrosła do 48. Dwie osoby zginęły.

„Liczba rannych wzrosła do 48 osób” – napisał na Telegramie.

Wśród poszkodowanych są czworo dzieci, z których najmłodsze nie ukończyło jeszcze roku.

W wyniku rosyjskiego ataku zniszczono prywatny dom mieszkalny, a pięciopiętrowy budynek został częściowo zniszczony. Uszkodzeniu uległy również budynki wielopiętrowe i prywatne domy, samochody oraz obiekty infrastruktury transportowej.

Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Zaporożu Michaił Semikin.

W nocy z 23 na 24 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na budynki mieszkalne, obiekty energetyczne, infrastrukturę kolejową oraz przedsiębiorstwa cywilne w jedenastu obwodach Ukrainy.

Liczba rannych w wyniku ataku na Zaporoże wzrosła do 32 osób, w tym czworo dzieci



Rosyjski atak na Zaporoże pochłonął życie dwóch osób, Rosyjski atak na Zaporoże pochłonął życie dwóch osób, a kolejne 22 odniosły obrażenia

Czytaj nas na