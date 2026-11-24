W Zaporożu liczba rannych w wyniku ataku Rosji wzrosła do 48, w tym czworo dzieci
Liczba osób poszkodowanych w wyniku nocnego rosyjskiego ataku na Zaporoże wzrosła do 48. Dwie osoby zginęły.
„Liczba rannych wzrosła do 48 osób” – napisał na Telegramie.
Wśród poszkodowanych są czworo dzieci, z których najmłodsze nie ukończyło jeszcze roku.
W wyniku rosyjskiego ataku zniszczono prywatny dom mieszkalny, a pięciopiętrowy budynek został częściowo zniszczony. Uszkodzeniu uległy również budynki wielopiętrowe i prywatne domy, samochody oraz obiekty infrastruktury transportowej.
Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Zaporożu Michaił Semikin.
W nocy z 23 na 24 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na budynki mieszkalne, obiekty energetyczne, infrastrukturę kolejową oraz przedsiębiorstwa cywilne w jedenastu obwodach Ukrainy.
Rosyjski atak na Zaporoże pochłonął życie dwóch osób, a kolejne 22 odniosły obrażenia.