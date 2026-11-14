W Zaporożu liczba ofiar rosyjskiego ataku wzrosła do 22

W wyniku rosyjskiego ataku na Zaporoże w ciągu dnia 14 listopada liczba poszkodowanych wzrosła do 22 osób.

Informację tę podała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych na Facebooku.

W sobotę, 14 listopada, rosyjskie wojska zaatakowały Zaporoże.

Według wstępnych danych 22 osoby odniosły obrażenia, wśród nich sześciomiesięczne niemowlę, dwuletnia dziewczynka i 12-letni chłopiec. Otrzymują oni wszelką niezbędną pomoc medyczną.

„Ratownicy przeprowadzili przeszukanie terenu w celu odnalezienia poszkodowanych i udzielenia im pomocy” – poinformowała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Liczba poszkodowanych jest obecnie ustalana.

W wyniku uderzeń w różnych miejscach uszkodzono fasady i szyby w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz w placówce edukacyjnej, a także siedem samochodów osobowych i nawierzchnię drogową.

Na miejscu zdarzenia działały wszystkie służby ratownicze miasta.

Źródło: Państwowa Służba Ratownicza

Wcześniej Rosjanie uszkodzili budynek mieszkalny i placówkę edukacyjną w Zaporożu.

Przypomnijmy, że w wyniku porannego i popołudniowego ataku Rosjan na Kijów 14 listopada szczątki dronów znaleziono co najmniej w dwóch dzielnicach stolicy.

W nocy z 13 na 14 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę 96 dronami bojowymi, w tym 61 odrzutowymi. Siłom obrony przeciwlotniczej udało się zneutralizować większość dronów, jednak część z nich dotarła do celów.

13 listopada rosyjscy najeźdźcy przeprowadzili atak na stację benzynową w obwodzie czernihowskim.

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