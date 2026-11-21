W Zaporożu rozległa się seria wybuchów. Następnie całkowicie zamknięto ruch transportowy na mostach i zaporze elektrowni DnieprHES.

„Ruch transportowy na mostach i zaporze elektrowni Dniepr-HES został całkowicie wstrzymany” – czytamy w poście Michaiła Semikina.

Informacja ta została opublikowana w serwisie Telegram z powołaniem na korespondenta własnego oraz pełniącego obowiązki szefa Zarządu Obwodowego w Zaporożu Michaiła Semikina.

Rosja przeprowadziła masowany atak na Zaporoże, liczba poszkodowanych wzrosła do 43 osób.

W Zaporożu w wyniku porannych rosyjskich ataków 17 listopada liczba rannych wzrosła do 42 osób, a ofiarami ostrzału padło dwóch lokalnych mieszkańców. Poinformował o tym przewodniczący Obwodowej Administracji Wojskowej w Zaporożu Michaił Semikin.

Rosyjski dron FPV zabił 70-letniego mężczyznę w miejscowości Kuszuhum w rejonie zaporoskim. Kolejna osoba ucierpiała w wyniku ataku na Zaporoże — ranna została 57-letnia kobieta.

16 listopada w Zaporożu i obwodzie zaporoskim wprowadzono awaryjne i specjalne awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej z powodu uszkodzeń urządzeń elektrycznych spowodowanych rosyjskimi atakami.

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