W Zaporożu, w wyniku rosyjskiego ataku z 23 listopada na prywatną klinikę, zginęły trzy osoby, a jedna osoba odniosła obrażenia.

Na trzecim piętrze placówki medycznej wybuchł pożar, który ratownikom udało się już opanować.

Informację o trzech ofiarach śmiertelnych przekazał pełniący obowiązki szefa Administracji Obwodowej w Zaporożu Michaił Semikin.

Źródło: Zarząd Obwodowy w Zaporożu.

W Zaporożu w wyniku rosyjskiego ataku zginął mężczyzna. Uderzenie miało miejsce w dzielnicy Zavodskij. O śmierci tej osoby 22 listopada poinformował pełniący obowiązki szefa Obwodowej Administracji Wojskowej w Zaporożu Michaił Semikin.

W Zaporożu w wyniku porannych rosyjskich ataków 17 listopada liczba rannych wzrosła do 42 osób, a ofiarami ostrzału padło dwóch lokalnych mieszkańców. Poinformował o tym przewodniczący Obwodowej Administracji Wojskowej w Zaporożu Michaił Semikin.

Rosyjski dron FPV zabił 70-letniego mężczyznę w miejscowości Kuszuhum w rejonie zaporoskim. Kolejna osoba ucierpiała w wyniku ataku na Zaporoże — ranna została 57-letnia kobieta.

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