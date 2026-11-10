10 listopada w Zaporożu, podczas akcji ratowniczej mającej na celu usunięcie skutków rosyjskich ostrzałów, uszkodzony został samochód Ukraińskiego Czerwonego Krzyża.

Pracownicy i wolontariusze organizacji nie odnieśli żadnych obrażeń.

Źródło: Ukraiński Czerwony Krzyż

W wyniku kolejnego ataku lotniczego rosyjskich sił zbrojnych na Chersoń zniszczono siedzibę chersońskiej organizacji obwodowej Ukraińskiego Czerwonego Krzyża.

W obwodzie zaporoskim, podczas akcji ratowniczej po ostrzałach wroga, rannych zostało dwóch pracowników oddziału szybkiego reagowania Ukraińskiego Czerwonego Krzyża. Obok oznakowanego samochodu organizacji rozległ się wybuch, gdy załoga zmierzała na miejsce zdarzenia, aby udzielić pomocy ludziom.

Wieczorem 23 sierpnia w Chersoniu w wyniku rosyjskiego ataku dronami zapalił się magazyn Ukraińskiego Czerwonego Krzyża.

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