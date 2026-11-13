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W Zaporożu wydobyto spod gruzów ciało mężczyzny, który zginął w wyniku rosyjskiego ataku

UA NEWS 13 listopada 2026 13:12
W Zaporożu wydobyto spod gruzów ciało mężczyzny, który zginął w wyniku rosyjskiego ataku

13 listopada w wyniku rosyjskiego ataku na obiekt przemysłowy w dzielnicy Kosmicznej w Zaporożu zginął mężczyzna, który znalazł się pod gruzami. Potwierdzono jego śmierć.

„Potwierdzono śmierć mężczyzny, który znalazł się pod gruzami w wyniku rosyjskiego ataku na obiekt przemysłowy w dzielnicy Kosmicznej w Zaporożu” – napisał szef Obwodowej Administracji Wojskowej w Zaporożu (OVA) Michaił Semikin na swoim kanale w Telegramie.

W wyniku rosyjskiego ataku na osadę w obwodzie zaporoskim rannych zostało sześć osób.

Siły Zbrojne Ukrainy (SZU) zniszczyły dwa magazyny amunicji armii Rosji w obwodzie zaporoskim oraz obiekty wroga w obwodzie donieckim.

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