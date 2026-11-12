Doradca prezydenta Ukrainy Dmytro Lytwyn stwierdził, że propozycja Putina może być próbą powtórzenia scenariusza z Oleszek w obwodzie chersońskim.

Wówczas Rosjanie pod przykrywką operacji humanitarnej sprowadzili sprzęt i przeprowadzili rotację personelu.

Według Litwina należy przede wszystkim ustalić wszystkie szczegóły rosyjskiej inicjatywy.

Wcześniej Putin zaproponował zorganizowanie misji humanitarnej w Kostiantynówce na wzór operacji w Oleszkach. Stwierdził, że Rosjanom zajmie pięć dni rozminowanie terenu w pobliżu miasta.

Źródło: RBC-Ukraina

12 listopada rosyjski dyktator Władimir Putin zaproponował zorganizowanie misji humanitarnej w Kostiantynówce w obwodzie donieckim, angażując w jej przygotowanie rzeczników praw obywatelskich Ukrainy i Federacji Rosyjskiej. Informują o tym media.

Wcześniej Witkoff i Kushner spotkali się z Putinem w Moskwie, aby omówić kwestię pokoju na Ukrainie.

Wcześniej Kreml ujawnił tematy rozmów Putina z Witkoffem i Kushnerem.

Przypomnijmy, że w zajętych Oleszkach gwałtownie spadła aktywność rosyjskich żołnierzy.

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