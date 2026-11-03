W Żytomierzu nastąpiła masowa przerwa w dostawie prądu po rosyjskim ataku; tworzone są punkty odporności

We wtorek, 3 listopada, rosyjscy terroryści zaatakowali infrastrukturę energetyczną w Żytomierzu. Władze przygotowują się do uruchomienia punktów odporności.



Informację tę podała Rada Miejska w Żytomierzu.

„Jeśli do rana nie zostanie przywrócone zasilanie elektryczne, jutro, 4 listopada, od godz. 9:00 w gminie Żytomierz zostaną uruchomione punkty odporności. Będzie można się tam ogrzać, naładować urządzenia mobilne i skorzystać z internetu” – czytamy w oświadczeniu.

Adresy punktów odporności można znaleźć na stronie internetowej Rady Miejskiej w Żytomierzu oraz pod linkiem.

Przypomnijmy, że po rosyjskim ataku na Żytomierz 3 listopada nastąpiła przerwa w dostawach prądu, o czym informują lokalne kanały na Telegramie. Mieszkańcy piszą również o przerwach w dostawach wody.

Wcześniej okazało się, że w obwodzie żytomierskim po rosyjskim ataku pozbawiono zasilania ponad 650 miejscowości.

Wcześniej rosyjskie drony zaatakowały obwód żytomierski. Uszkodzeniu uległy obiekt infrastruktury energetycznej, przychodnia, budynek mieszkalny oraz prywatne przedsiębiorstwo. Według wstępnych danych nikt nie zginął ani nie odniósł obrażeń.

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