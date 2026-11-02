Według danych Ministerstwa Obrony Ukrainy w październiku 2026 r. straty armii rosyjskiej w postaci zabitych i ciężko rannych wyniosły 54,4 tysiąca żołnierzy.

W resortcie oświadczono, że jest to najwyższy miesięczny wskaźnik od początku wojny na pełną skalę.

W październiku odnotowano również rekord dzienny. 21 października siły ukraińskie zlikwidowały 2250 rosyjskich żołnierzy.

Źródło: Ministerstwo Obrony Ukrainy

W październiku Siły Obronne wyzwoliły 96,2 kilometra kwadratowego ukraińskiego terytorium, co o 10,4 kilometra kwadratowego przewyższa powierzchnię terenów, które udało się zająć rosyjskim wojskom okupacyjnym w tym samym okresie.

Ukraińscy żołnierze po raz trzeci ewakuowali rannego kolegę z pola bitwy przy pomocy systemu bezzałogowego StarGate firmy SkyFall.

Łączne straty bojowe armii rosyjskiej od początku pełnej inwazji na Ukrainę, od 24 lutego 2022 r. do 30 października 2026 r., wynoszą około 1 586 500 żołnierzy.

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