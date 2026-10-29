Według stanu na 29 października straty rosyjskich sił zbrojnych w żywej sile w bieżącym miesiącu wyniosły 49 040 osób. Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy jest to najwyższy miesięczny wynik od początku pełnej inwazji Rosji na Ukrainę.

W Sztabie Generalnym przypomniano, że poprzedni najwyższy wynik odnotowano jeszcze w grudniu 2024 roku – 48 670 osób.

Średnie dzienne straty wroga w październiku wynoszą obecnie około 1 750 osób.

„Straty armii RF stale rosną: w lutym 2026 roku – 26 090 osób, we wrześniu – 46 230, w październiku (stan na 29 października) – 49 040” – zaznaczono w Sztabie Generalnym.

Jest to istotne, ponieważ tempo strat wroga przewyższa jego zdolność do uzupełniania oddziałów, a każdy miesiąc wojny kosztuje armię Rosji coraz więcej – podkreślili wojskowi.

Informację tę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował na Facebooku.

Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie na dzień 29 października.

Wcześniej Sztab Generalny poinformował o 181 starciach bojowych w ciągu doby, przy czym najwięcej ataków miało miejsce na kierunku Pokrowskim.

Mapa działań wojennych na Ukrainie na dzień 28 października 2026 r. oraz najgorętsze kierunki.

Żołnierze 2. korpusu Gwardii Narodowej Ukrainy „Charta” prowadzą podziemną operację specjalną „Veles” na kierunku Kupiańskim, wnikając w głąb terytorium na odległość ponad 15 kilometrów. O pierwszych wynikach działań poinformowali 27 października prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dowódcy Mykhajło Drapatyj, Ihor Obolenski oraz Pawło Palisa.

W ciągu dnia 26 października oraz w nocy z 26 na 27 października oddziały Sił Obronnych Ukrainy przeprowadziły skuteczne ataki na obiekty wojskowe rosyjskich okupantów w obwodach ługańskim, donieckim i zaporoskim. W szczególności zniszczono magazyny amunicji armii RF w okolicach miejscowości Djakowe w obwodzie ługańskim oraz Ogorodnie w obwodzie donieckim, co znacznie ogranicza potencjał ogniowy przeciwnika na froncie.

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