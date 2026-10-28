Prokuratorzy z prokuratury obwodowej w Czerkasach postawili zaocznie zarzuty obywatelowi Ukrainy, który – zgodnie z ustaleniami śledztwa – brał udział w zajęciu Słowiańska i dowodził plutonem rozpoznawczym ugrupowania „DNR”. Został on oskarżony o udział w organizacji terrorystycznej oraz wspieranie jej działalności na podstawie części 1 art. 258-3 Kodeksu karnego Ukrainy.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa w kwietniu 2014 roku mężczyzna dobrowolnie wstąpił do sił zbrojnych tzw. „DNR” i brał udział w zajęciu miasta Słowiańsk w obwodzie donieckim. Podczas tych wydarzeń stawiał zbrojny opór funkcjonariuszom organów ścigania oraz żołnierzom Sił Zbrojnych Ukrainy.

W grudniu 2014 r. został mianowany dowódcą plutonu rozpoznawczego jednej z nielegalnych formacji zbrojnych. Według wersji śledztwa do grudnia 2016 r. podejrzany nadal brał udział w zbrojnym starciu z ukraińskimi siłami obronnymi na terenie Słowiańska i Mykołajówki.

W szczególności używał broni palnej przeciwko ukraińskim żołnierzom i pojazdom opancerzonym, wspierając działalność organizacji terrorystycznej.

Śledztwo przedprocesowe prowadzą prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Czerkasach we współpracy z funkcjonariuszami USBU w obwodzie czerkaskim.

Obecnie podejmowane są działania mające na celu odnalezienie podejrzanego. Śledztwo trwa.

Przebywanie na tymczasowo okupowanym terytorium nie zwalnia od odpowiedzialności za popełnione przestępstwa.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Czerkasach

W obwodzie donieckim zatrzymano dwóch rosyjskich żołnierzy, którzy próbowali przedostać się do Kijowa.

Wcześniej Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała na Wołyniu byłą żołnierkę Rosji, która chciała wyjechać do Europy.

Wideo: Zatrzymano agenta RF za kierowanie atakami na Kijów i obwód połtawski.

W szeregach Sił Zbrojnych Ukrainy zdemaskowano agenta FSB, który kierował rosyjskim atakiem na oddział operatorów dronów.

Czytaj nas na