Rosyjskie ataki na ukraińskie porty i szlaki eksportowe stanowią zagrożenie dla globalnego bezpieczeństwa żywnościowego i narażają na ryzyko źródła utrzymania milionów ludzi, zwłaszcza w krajach uzależnionych od ukraińskiego eksportu produktów rolnych.

Według szefa MSZ Kreml nadal próbuje zakłócić dostawy ukraińskich produktów rolnych na rynki światowe.

„Kreml ponownie zagraża źródłom utrzymania milionów ludzi, zwłaszcza w krajach zależnych od ukraińskiego eksportu rolnego. Ukraina będzie nadal robić wszystko, co w jej mocy, aby zapewnić światowe dostawy żywności, pomimo prób zakłócenia ich przez Rosję” – napisał Sybiga.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy podziękował Łotwie i jej prezydentowi Edgarsowi Rinkeviczowi za przewodniczenie posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Łotwa po raz pierwszy w historii przewodniczy temu organowi.

Andrij Sybiga zwrócił również uwagę na udział w posiedzeniu Turcji, Indii, Egiptu i Filipin. Podkreślił, że skutki rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie wykraczają daleko poza granice kontynentu europejskiego.

Według Sybigi, w przededniu zimy Rosja nadal atakuje infrastrukturę krytyczną Ukrainy, próbując pozbawić miliony Ukraińców dostępu do energii elektrycznej, ogrzewania i zaopatrzenia w wodę.

Ponadto szef ukraińskiego MSZ stwierdził, że obecność Rosji na stanowisku stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, które wcześniej należało do Związku Radzieckiego, jest niezgodna z prawem.

Oświadczył to minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga po zakończeniu posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconego Ukrainie.

Niedawno prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wysłuchał raportów służb wywiadowczych i wojskowych dotyczących sytuacji bezpieczeństwa na Morzu Czarnym oraz na szlakach eksportu zboża. W wyniku narady określono dodatkowe siły i środki niezbędne do ochrony statków i infrastruktury portowej. Odpowiednie zadania otrzymali ukraińscy dyplomaci i urzędnicy rządowi.

Przypomnijmy, że Rosja zgadza się na tymczasowe porozumienie z Ukrainą w sprawie Morza Czarnego bez zawierania stałego porozumienia pokojowego. Tymczasem Turcja przygotowuje propozycje mające na celu osiągnięcie porozumienia i omawia je ze stroną ukraińską oraz rosyjską.

Rosyjska delegacja podczas rozmów w Abu Zabi oświadczyła, że nie ma uprawnień do omawiania kwestii deeskalacji na Morzu Czarnym oraz zaprzestania ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga wziął w poniedziałek, 16 listopada, udział w pierwszej sesji spotkania ministerialnego poświęconego realizacji strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Czarnego. Dyskusja skupiała się na międzyregionalnym programie działań w zakresie łączności.

Czytaj nas na