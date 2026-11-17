Premier Węgier Péter Magyar poinformował, że ruch pociągów między obydwoma krajami zostanie wstrzymany 17 i 18 listopada. Jak podał, rosyjski dron uderzył w odległości około 300 metrów od dworca kolejowego w Mukaczewie.

Z informacji węgierskiego premiera wynika, że pociąg, który przyjechał z Węgier, został zatrzymany, a węgierska załoga została z niego wyprowadzona.

„Niedawno w Zakarpaciu rosyjski dron uderzył 300 metrów od dworca kolejowego w Mukaczewie. Węgierski personel pociągu, który przyjechał z Węgier, został wyprowadzony. Dzisiaj i jutro zawieszamy połączenia kolejowe między Węgrami a Ukrainą” – poinformował Mádor.

Węgierski premier nie sprecyzował, które konkretnie połączenia międzynarodowe objęte są ograniczeniami oraz kiedy spodziewane jest pełne wznowienie ruchu po 18 listopada.

Nie ma również na razie szczegółowych informacji na temat ewentualnych uszkodzeń infrastruktury kolejowej w Mukaczewie w wyniku ataku. W powyższym oświadczeniu nie ma wzmianki o ofiarach.

Źródło: Péter Madjar

Wcześniej część Czerniowców została pozbawiona prądu po rosyjskim ataku, a trolejbusy nie kursują.

W nocy z 16 na 17 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na stolicę. O ataku na Most Północny i Most Południowy poinformował burmistrz Kijowa Witalij Kliczko.

Rosja zaatakowała Ukrainę rakietami i ponad 300 dronami, a obrona przeciwlotnicza zneutralizowała większość z nich.

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