Ukraina przygotowuje się do przetestowania pierwszego europejskiego systemu obrony przeciwrakietowej. Testy nowego rozwiązania mogą odbyć się już tej zimy.

Projekt powstaje w ścisłej współpracy z międzynarodowymi partnerami, w szczególności z przedstawicielami duńskiego sektora obronnego. Według Wołodymyra Zełenskiego Ukraina koncentruje się obecnie w pełni na opracowaniu systemu zdolnego do przeciwdziałania rosyjskim rakietom.

„Mam nadzieję, że zimą przetestujemy pierwszy europejski system obrony przeciwrakietowej” – powiedział prezydent.

Głowa państwa podkreśliła, że Ukraina nie jest w stanie samodzielnie zrealizować tak zakrojonego na szeroką skalę projektu obronnego i potrzebuje wsparcia partnerów międzynarodowych.

Wołodymyr Zełenski podziękował sojusznikom oraz duńskiemu przemysłowi obronnemu za skuteczną współpracę i aktywny udział w opracowywaniu wspólnych inicjatyw.

O tym 11 listopada poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wspólnej konferencji prasowej z premier Danii Mette Frederiksen.

Przypomnijmy, że rakieta balistyczna FP-9 przechodzi obecnie końcowe testy.

Pocisk balistyczny FP-7 przeszedł testy bojowe, jednak jego wykorzystanie jest nieopłacalne ze względu na wysoki koszt.

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