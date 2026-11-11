Ukraina może przetestować pierwszy europejski system obrony przeciwrakietowej już tej zimy — powiedział Zełenski
Ukraina przygotowuje się do przetestowania pierwszego europejskiego systemu obrony przeciwrakietowej. Testy nowego rozwiązania mogą odbyć się już tej zimy.
Projekt powstaje w ścisłej współpracy z międzynarodowymi partnerami, w szczególności z przedstawicielami duńskiego sektora obronnego. Według Wołodymyra Zełenskiego Ukraina koncentruje się obecnie w pełni na opracowaniu systemu zdolnego do przeciwdziałania rosyjskim rakietom.
„Mam nadzieję, że zimą przetestujemy pierwszy europejski system obrony przeciwrakietowej” – powiedział prezydent.
Głowa państwa podkreśliła, że Ukraina nie jest w stanie samodzielnie zrealizować tak zakrojonego na szeroką skalę projektu obronnego i potrzebuje wsparcia partnerów międzynarodowych.
Wołodymyr Zełenski podziękował sojusznikom oraz duńskiemu przemysłowi obronnemu za skuteczną współpracę i aktywny udział w opracowywaniu wspólnych inicjatyw.
O tym 11 listopada poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wspólnej konferencji prasowej z premier Danii Mette Frederiksen.
Przypomnijmy, że rakieta balistyczna FP-9 przechodzi obecnie końcowe testy.
Pocisk balistyczny FP-7 przeszedł testy bojowe, jednak jego wykorzystanie jest nieopłacalne ze względu na wysoki koszt.